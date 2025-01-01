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LGGBP62DSNCC1

Prijs niet beschikbaar

  • Type koelkast:  Koelvriescombi
  • Vrijstaand of inbouw:  Vrijstaand
  • Inhoud:  384 liter

Testresultaat

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Testoordeel
Temperatuur-nauwkeurigheid
Koeling
Vriezer
Duurzaamheid
Gebruiksgemak

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De LG GBP62DSNCC1 is een vrijstaande koelkast met vriezer. Het gaat om een kastmodel met een hoogte van 203,7 cm, een breedte van 60,1 cm en een diepte van 68,1 cm. Let op: hou bij het plaatsen altijd rekening met benodigde extra ventilatieruimte rondom de koelkast. Check daarvoor de handleiding of vraag dat na bij de verkoper of fabrikant. Het koelgedeelte heeft een groot bruikbaar volume van 214 liter met een 0-graden gedeelte van 27 liter. Het vriesgedeelte zit aan de onderkant en heeft een bruikbaar volume van 77 liter en is 'no frost' zodat je het minder vaak hoeft te ontdooien. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is C.

Samenvatting

Type koelkast
Koelvriescombi
Vrijstaand of inbouw
Vrijstaand
Inhoud
384 liter
Modeltype
Kastmodel
Kleur
Antraciet
Vriezerlocatie
Vriezer onder
Energieklasse
C
Hoogte
203,7 cm
Breedte
60,1 cm
Diepte
68,1 cm
No frost-vriezer
Bevestiging deurpaneel (inbouw)
N.v.t.