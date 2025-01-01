LiebherrCBNsfc 522i-20

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Liebherr CBNsfc 522i-20 is een vrijstaande koelkast met vriezer. Het gaat om een kastmodel met een hoogte van 185,2 cm, een breedte van 59,8 cm en een diepte van 67,8 cm. Let op: hou bij het plaatsen altijd rekening met benodigde extra ventilatieruimte rondom de koelkast. Check daarvoor de handleiding of vraag dat na bij de verkoper of fabrikant. Het koelgedeelte heeft een bruikbaar volume van 163 liter met een 0-graden gedeelte van 29 liter. Het vriesgedeelte zit aan de onderkant en heeft een bruikbaar volume van 66 liter en is 'no frost' zodat je het minder vaak hoeft te ontdooien. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is C.