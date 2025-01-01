LiebherrICBNe 5123-20

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Liebherr ICBNe 5123-20 is een inbouwkoelkast met vriezer met een deur-op-deur-systeem. Het gaat om een kastmodel met een hoogte van 177 cm, een breedte van 56 cm en een diepte van 55,3 cm. Let op: hou bij het plaatsen altijd rekening met benodigde extra ventilatieruimte rondom de koelkast. Check daarvoor de handleiding of vraag dat na bij de verkoper of fabrikant. Het koelgedeelte heeft een klein bruikbaar volume van 127 liter met een 0-graden gedeelte van 44 liter. Het vriesgedeelte zit aan de onderkant en heeft een bruikbaar volume van 46 liter en is 'no frost' zodat je het minder vaak hoeft te ontdooien. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is E.