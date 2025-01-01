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LiebherrIRBd 4020-20

Prijs niet beschikbaar

  • Type koelkast:  Koelkast zonder vriezer
  • Vrijstaand of inbouw:  Inbouw
  • Inhoud:  157 liter

Testresultaat

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Testoordeel
Temperatuur-nauwkeurigheid
Koeling
Vriezer
Duurzaamheid
Gebruiksgemak

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Liebherr IRBd 4020-20 is een inbouwkoelkast zonder vriezer met een deur-op-deur-systeem. Het gaat om een kastmodel met een hoogte van 102,5 cm, een breedte van 56,1 cm en een diepte van 54,6 cm. Let op: hou bij het plaatsen altijd rekening met benodigde extra ventilatieruimte rondom de koelkast. Check daarvoor de handleiding of vraag dat na bij de verkoper of fabrikant. Het koelgedeelte heeft een klein bruikbaar volume van 110 liter met een 0-graden gedeelte van 41 liter. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is D.

Samenvatting

Type koelkast
Koelkast zonder vriezer
Vrijstaand of inbouw
Inbouw
Inhoud
157 liter
Modeltype
Kastmodel
Kleur
-
Vriezerlocatie
N.v.t.
Energieklasse
D
Hoogte
103 cm
Breedte
56 cm
Diepte
55 cm
No frost-vriezer
N.v.t.
Bevestiging deurpaneel (inbouw)
Deur-op-deur