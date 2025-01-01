LiebherrIRBd 4020-20

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Liebherr IRBd 4020-20 is een inbouwkoelkast zonder vriezer met een deur-op-deur-systeem. Het gaat om een kastmodel met een hoogte van 102,5 cm, een breedte van 56,1 cm en een diepte van 54,6 cm. Let op: hou bij het plaatsen altijd rekening met benodigde extra ventilatieruimte rondom de koelkast. Check daarvoor de handleiding of vraag dat na bij de verkoper of fabrikant. Het koelgedeelte heeft een klein bruikbaar volume van 110 liter met een 0-graden gedeelte van 41 liter. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is D.