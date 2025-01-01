MieleKD 4172 E el Active

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Miele KD 4172 E el Active is een vrijstaande koelkast met vriezer. Het gaat om een kastmodel met een hoogte van 186,2 cm, een breedte van 60,2 cm en een diepte van 65,6 cm. Let op: hou bij het plaatsen altijd rekening met benodigde extra ventilatieruimte rondom de koelkast. Check daarvoor de handleiding of vraag dat na bij de verkoper of fabrikant. Het koelgedeelte heeft een bruikbaar volume van 166 liter en het vriesgedeelte (onderaan) een bruikbaar volume van 67 liter. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is E.