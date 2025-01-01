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MieleKD 4172 E el Active

Prijs niet beschikbaar

  • Type koelkast:  Koelvriescombi
  • Vrijstaand of inbouw:  Vrijstaand
  • Inhoud:  308 liter

Testresultaat

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Testoordeel
Temperatuur-nauwkeurigheid
Koeling
Vriezer
Duurzaamheid
Gebruiksgemak

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Miele KD 4172 E el Active is een vrijstaande koelkast met vriezer. Het gaat om een kastmodel met een hoogte van 186,2 cm, een breedte van 60,2 cm en een diepte van 65,6 cm. Let op: hou bij het plaatsen altijd rekening met benodigde extra ventilatieruimte rondom de koelkast. Check daarvoor de handleiding of vraag dat na bij de verkoper of fabrikant. Het koelgedeelte heeft een bruikbaar volume van 166 liter en het vriesgedeelte (onderaan) een bruikbaar volume van 67 liter. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is E.

Samenvatting

Type koelkast
Koelvriescombi
Vrijstaand of inbouw
Vrijstaand
Inhoud
308 liter
Modeltype
Kastmodel
Kleur
RVS
Vriezerlocatie
Vriezer onder
Energieklasse
E
Hoogte
186,2 cm
Breedte
60,2 cm
Diepte
65,6 cm
No frost-vriezer
Bevestiging deurpaneel (inbouw)
N.v.t.