MieleKDN 7724 E Active

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Miele KDN 7724 E Active is een inbouwkoelkast met vriezer met een deur-op-deur-systeem. Het gaat om een kastmodel met een hoogte van 177,9 cm, een breedte van 54,1 cm en een diepte van 55,3 cm. Let op: hou bij het plaatsen altijd rekening met benodigde extra ventilatieruimte rondom de koelkast. Check daarvoor de handleiding of vraag dat na bij de verkoper of fabrikant. Het koelgedeelte heeft een klein bruikbaar volume van 130 liter en het vriesgedeelte (onderaan) een klein bruikbaar volume van 43 liter. Daarbij is het vriesvak 'no frost' zodat je het minder vaak hoeft te ontdooien. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is E.