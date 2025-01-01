MieleKFN 4374 ED el

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Miele KFN 4374 ED el is een vrijstaande koelkast met vriezer. Het gaat om een kastmodel met een hoogte van 186 cm, een breedte van 59,5 cm en een diepte van 67,3 cm. Let op: hou bij het plaatsen altijd rekening met benodigde extra ventilatieruimte rondom de koelkast. Check daarvoor de handleiding of vraag dat na bij de verkoper of fabrikant. Het koelgedeelte heeft een bruikbaar volume van 176 liter en het vriesgedeelte (onderaan) een bruikbaar volume van 63 liter. Daarbij is het vriesvak 'no frost' zodat je het minder vaak hoeft te ontdooien. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is E.