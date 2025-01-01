MieleKFN 4797 AD edt/cs

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Miele KFN 4797 AD edt/cs is een vrijstaande koelkast met vriezer. Het gaat om een kastmodel met een hoogte van 201 cm, een breedte van 59,9 cm en een diepte van 71,7 cm. Let op: hou bij het plaatsen altijd rekening met benodigde extra ventilatieruimte rondom de koelkast. Check daarvoor de handleiding of vraag dat na bij de verkoper of fabrikant. Het koelgedeelte heeft een bruikbaar volume van 194 liter met een 0-graden gedeelte van 62 liter. Het vriesgedeelte zit aan de onderkant en heeft een bruikbaar volume van 73 liter en is 'no frost' zodat je het minder vaak hoeft te ontdooien. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is A.