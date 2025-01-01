SamsungBRB80F26BCS0

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung BRB80F26BCS0 is een inbouwkoelkast met vriezer met een sleepdeur-systeem. Het gaat om een kastmodel met een hoogte van 177,8 cm, een breedte van 54,4 cm en een diepte van 55,1 cm. Let op: hou bij het plaatsen altijd rekening met benodigde extra ventilatieruimte rondom de koelkast. Check daarvoor de handleiding of vraag dat na bij de verkoper of fabrikant. Het koelgedeelte heeft een klein bruikbaar volume van 137 liter en het vriesgedeelte (onderaan) een bruikbaar volume van 47 liter. Daarbij is het vriesvak 'no frost' zodat je het minder vaak hoeft te ontdooien. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is C.