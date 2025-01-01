SamsungRB34C671DSA/EF

De Samsung RB34C671DSA/EF is een vrijstaande koelkast met vriezer. Het gaat om een kastmodel met een hoogte van 185,2 cm, een breedte van 60 cm en een diepte van 66,8 cm. Let op: hou bij het plaatsen altijd rekening met benodigde extra ventilatieruimte rondom de koelkast. Check daarvoor de handleiding of vraag dat na bij de verkoper of fabrikant. Het koelgedeelte heeft een bruikbaar volume van 178 liter en het vriesgedeelte (onderaan) een bruikbaar volume van 73 liter. Daarbij is het vriesvak 'no frost' zodat je het minder vaak hoeft te ontdooien. Aan de buitenkant zit een display waarop de temperatuur van zowel de koelkast als het vriesvak wordt weergegeven. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is D.