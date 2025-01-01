SamsungRB38A7B5BS9

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung RB38A7B5BS9 is een vrijstaande koelkast met vriezer. Het gaat om een kastmodel met een hoogte van 202,1 cm, een breedte van 60,1 cm en een diepte van 66,8 cm. Let op: hou bij het plaatsen altijd rekening met benodigde extra ventilatieruimte rondom de koelkast. Check daarvoor de handleiding of vraag dat na bij de verkoper of fabrikant. Het koelgedeelte heeft een groot bruikbaar volume van 202 liter en het vriesgedeelte (onderaan) een bruikbaar volume van 74 liter. Daarbij is het vriesvak 'no frost' zodat je het minder vaak hoeft te ontdooien. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is B.