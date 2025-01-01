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SiemensKG36NXXDF

Prijs niet beschikbaar

  • Type koelkast:  Koelvriescombi
  • Vrijstaand of inbouw:  Vrijstaand
  • Inhoud:  321 liter

Testresultaat

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Testoordeel
Temperatuur-nauwkeurigheid
Koeling
Vriezer
Duurzaamheid
Gebruiksgemak

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens KG36NXXDF is een vrijstaande koelkast met vriezer. Het gaat om een kastmodel met een hoogte van 186,4 cm, een breedte van 59,5 cm en een diepte van 65,1 cm. Let op: hou bij het plaatsen altijd rekening met benodigde extra ventilatieruimte rondom de koelkast. Check daarvoor de handleiding of vraag dat na bij de verkoper of fabrikant. Het koelgedeelte heeft een bruikbaar volume van 163 liter en het vriesgedeelte (onderaan) een bruikbaar volume van 70 liter. Daarbij is het vriesvak 'no frost' zodat je het minder vaak hoeft te ontdooien. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is D.

Samenvatting

Type koelkast
Koelvriescombi
Vrijstaand of inbouw
Vrijstaand
Inhoud
321 liter
Modeltype
Kastmodel
Kleur
Zwart
Vriezerlocatie
Vriezer onder
Energieklasse
D
Hoogte
186,4 cm
Breedte
59,5 cm
Diepte
65,1 cm
No frost-vriezer
Bevestiging deurpaneel (inbouw)
N.v.t.