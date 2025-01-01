SiemensKG49NAIBT

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens KG49NAIBT is een vrijstaande koelkast met vriezer. Het gaat om een kastmodel met een hoogte van 203,6 cm, een breedte van 69,8 cm en een diepte van 69,7 cm. Let op: hou bij het plaatsen altijd rekening met benodigde extra ventilatieruimte rondom de koelkast. Check daarvoor de handleiding of vraag dat na bij de verkoper of fabrikant. Het koelgedeelte heeft een groot bruikbaar volume van 236 liter en het vriesgedeelte (onderaan) een groot bruikbaar volume van 88 liter. Daarbij is het vriesvak 'no frost' zodat je het minder vaak hoeft te ontdooien. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is B.