SiemensKI82LAFF0

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens KI82LAFF0 is een inbouwkoelkast met vriezer met een deur-op-deur-systeem. Het gaat om een kastmodel met een hoogte van 178,1 cm, een breedte van 56,2 cm en een diepte van 55,4 cm. Let op: hou bij het plaatsen altijd rekening met benodigde extra ventilatieruimte rondom de koelkast. Check daarvoor de handleiding of vraag dat na bij de verkoper of fabrikant. Het koelgedeelte heeft een bruikbaar volume van 176 liter en het vriesgedeelte een zeer klein bruikbaar volume van 30 liter. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is F.