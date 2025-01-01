SiemensKI96NSFD0

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens KI96NSFD0 is een inbouwkoelkast met vriezer met een deur-op-deur-systeem. Het gaat om een kastmodel met een hoogte van 193,8 cm, een breedte van 56 cm en een diepte van 56,1 cm. Let op: hou bij het plaatsen altijd rekening met benodigde extra ventilatieruimte rondom de koelkast. Check daarvoor de handleiding of vraag dat na bij de verkoper of fabrikant. Het koelgedeelte heeft een bruikbaar volume van 154 liter en het vriesgedeelte (onderaan) een klein bruikbaar volume van 41 liter. Daarbij is het vriesvak 'no frost' zodat je het minder vaak hoeft te ontdooien. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is D.