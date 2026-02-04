icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Beurer Koortsthermometer

Welke Beurer Koortsthermometer komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Beurer Koortsthermometers en vergelijk de Beurer Koortsthermometer met andere Koortsthermometers.
Laatste update van de test: 4 februari 2026
  • Beurer FT 17
    Oraal/Rectaal/Onder Oksel|Beschermhoes: Ja|21 sec

    Nauwkeurigheid

    Herhaalbaarheid

    Gebruiksgemak

    Valbestendigheid

    Informatie en handleiding

  • Beurer Digitale thermometer FT 09/1 white
    Oraal/Rectaal/Onder Oksel|Beschermhoes: Nee|32 sec

    Nauwkeurigheid

    Herhaalbaarheid

    Gebruiksgemak

    Valbestendigheid

    Informatie en handleiding

  • Beurer FT 65 Multifuntional Thermometer
    Infrarood|Beschermhoes: Nee|2 sec

    Nauwkeurigheid

    Herhaalbaarheid

    Gebruiksgemak

    Valbestendigheid

    Informatie en handleiding

  • Beurer Non contact FT 85
    Infrarood|Beschermhoes: Nee|7 sec

    Nauwkeurigheid

    Herhaalbaarheid

    Gebruiksgemak

    Valbestendigheid

    Informatie en handleiding

  • Beurer Oorthermometer FT 58
    Infrarood|Beschermhoes: Ja|7 sec

    Nauwkeurigheid

    Herhaalbaarheid

    Gebruiksgemak

    Valbestendigheid

    Informatie en handleiding

