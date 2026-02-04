icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Medisana Koortsthermometer

Welke Medisana Koortsthermometer komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Medisana Koortsthermometers en vergelijk de Medisana Koortsthermometer met andere Koortsthermometers.
Laatste update van de test: 4 februari 2026
  • Medisana Infrarood Thermometer TM A68
    Infrarood|Beschermhoes: Ja|2 sec

    Prijs onbekend

    Nauwkeurigheid

    Herhaalbaarheid

    Gebruiksgemak

    Valbestendigheid

    Informatie en handleiding

  • Medisana 77030 FTC
    Oraal/Rectaal/Onder Oksel|Beschermhoes: Ja|44 sec
    € 6,-Richtprijs

    Nauwkeurigheid

    Herhaalbaarheid

    Gebruiksgemak

    Valbestendigheid

    Informatie en handleiding

  • Medisana TM 700
    Oraal/Rectaal/Onder Oksel|Beschermhoes: Nee|21 sec

    Nauwkeurigheid

    Herhaalbaarheid

    Gebruiksgemak

    Valbestendigheid

    Informatie en handleiding

  • Medisana Infrared Body Thermometer TM A79
    Infrarood|Beschermhoes: Nee|2 sec

    Nauwkeurigheid

    Herhaalbaarheid

    Gebruiksgemak

    Valbestendigheid

    Informatie en handleiding

  • Medisana TM 750 Infrared Multi functional Thermometer wit
    Infrarood|Beschermhoes: Nee|2 sec

    Nauwkeurigheid

    Herhaalbaarheid

    Gebruiksgemak

    Valbestendigheid

    Informatie en handleiding

  • Medisana TM 750 Infrared Multi functional Thermometer zwart
    Infrarood|Beschermhoes: Nee|2 sec

    Nauwkeurigheid

    Herhaalbaarheid

    Gebruiksgemak

    Valbestendigheid

    Informatie en handleiding

  • Medisana Infrarood lichaamsthermometer TM A77
    Infrarood|Beschermhoes: Nee|2 sec

    Prijs onbekend

    Nauwkeurigheid

    Herhaalbaarheid

    Gebruiksgemak

    Valbestendigheid

    Informatie en handleiding

