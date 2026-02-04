icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Koortsthermometers vergelijken

Laatste update van de test: 4 februari 2026
37 resultaten
Weergave
  • Beurer FT 17
    Oraal/Rectaal/Onder Oksel|Beschermhoes: Ja|21 sec

    Nauwkeurigheid

    Herhaalbaarheid

    Gebruiksgemak

    Valbestendigheid

    Informatie en handleiding

  • AH Digitale Thermometer MT-219
    Oraal/Rectaal/Onder Oksel|Beschermhoes: Ja|21 sec
    € 5,-Richtprijs

    Nauwkeurigheid

    Herhaalbaarheid

    Gebruiksgemak

    Valbestendigheid

    Informatie en handleiding

  • Alecto BC20GR
    Oraal/Rectaal/Onder Oksel|Beschermhoes: Ja|20 sec
    € 6,-Richtprijs

    Nauwkeurigheid

    Herhaalbaarheid

    Gebruiksgemak

    Valbestendigheid

    Informatie en handleiding

  • Kruidvat Digitale Koortsthermometer met flexibele punt DMT-4333
    Oraal/Rectaal/Onder Oksel|Beschermhoes: Ja|28 sec
    € 7,-Richtprijs

    Nauwkeurigheid

    Herhaalbaarheid

    Gebruiksgemak

    Valbestendigheid

    Informatie en handleiding

  • Etos Digitale Thermometer MT-219
    Oraal/Rectaal/Onder Oksel|Beschermhoes: Ja|21 sec
    € 7,-Richtprijs

    Nauwkeurigheid

    Herhaalbaarheid

    Gebruiksgemak

    Valbestendigheid

    Informatie en handleiding

  • DA Thermometer Flexibel KFT-03
    Oraal/Rectaal/Onder Oksel|Beschermhoes: Ja|47 sec
    € 8,-Richtprijs

    Nauwkeurigheid

    Herhaalbaarheid

    Gebruiksgemak

    Valbestendigheid

    Informatie en handleiding