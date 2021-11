Test Koptelefoon met draad

Het model met de hoogste score haalt een 8,2 in onze test. Het is een model waarbij de oorkussens over het oor vallen. Opvallend is dat deze koptelefoon een 'Open' model is. Je kunt geluiden van buitenaf horen, maar anderen kunnen ook goed horen welke muziek je speelt, als het volume hoog staat. Een voordeel van een open ontwerp is dat de speakertjes geen last hebben van een afgesloten ruimte, waar resonanties in kunnen ontstaan. Het resultaat is een zeer goede geluidskwaliteit.