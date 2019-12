Xiaomi Airdots versus Apple Airpods

Airdots minder gebruiksvriendelijk, maar stuk goedkoper

Het belangrijkste pluspunt van de Chinese Xiaomi Airdots (links op foto) is dat ze met een verkoopprijs van ongeveer €50 een stuk goedkoper zijn dan de Apple Airpods (€180, rechts op foto).

Voor dat geld krijg je oordopjes die best aardig klinken, maar het geluid is iets dunner dan het geluid van de Airpods. Je levert ook in op gebruiksgemak en vaak ook op draagcomfort. Het verbinden van de Airdots met je smartphone werkt minder makkelijk en ze zijn lastiger in je oor te plaatsen. Je kunt ze alleen kopen via een Chinese webshop.

Wat zijn Airdots en Airpods?

Weleens last gehad van oordopjes waarbij de draden compleet in de klit zitten? Dat gebeurt niet bij Airpods en Airdots, want dit zijn draadloze oordopjes. Fabrikanten noemen dit vaak 'True Wireless'. Via Bluetooth verbind je ze met je smartphone.

Oordopjes opladen

De oortjes werken op een kleine ingebouwde accu. We hebben de batterijduur niet getest, maar volgens de fabrikant gaan de Airdots zo’n 2 uur mee. De Airpods gaan volgens Apple tot wel 5 uur mee. Opladen doe je met behulp van het bijbehorende doosje. Daarin zit een batterij die de draadloze oortjes weer van stroom voorziet. Bij beide sets oordopjes klikken de oortjes vanzelf magnetisch vast op de plek waar ze opgeladen worden.

Om zowel de oortjes als het bewaardoosje op te laden sluit je het doosje aan op een USB-ingang. Xiaomi zegt dat de oortjes met oplaaddoosje zo’n 12 uur te gebruiken zijn. Apple geeft aan dat de Airpods in totaal wel 24 uur meegaan.

Hoe klinken ze?

Airpods

Het geluid van de Apple Airpods (rechts op foto) klinkt goed. Ze geven je niet de allerbeste geluidservaring, maar voor gebruik in het openbaar vervoer of onderweg is de kwaliteit prima. De hoge tonen zijn goed hoorbaar, waardoor je details goed hoort. De bastonen klinken wel wat minder.

Airdots

De Xiaomi Airdots (links op foto) leggen meer nadruk op de lage tonen, meer bas dus. Helaas klinkt het geheel wel wat dun in vergelijking met de Airpods. De Airdots kun je ook flink hard zetten, maar het geluid vervormt dan en klinkt daardoor ronduit slecht.

Overweeg ook zeker bedrade oordopjes als draadloos geen must is. Je krijgt vaak betere geluidskwaliteit voor een lagere prijs. Hou er daarbij wel rekening mee dat steeds minder smartphones een 3.5 mm ingang hebben.

Zitten ze lekker?

Airpods

Een groot verschil tussen beide oordopjes is de manier waarop je ze draagt. De Apple Airpods zijn ‘earbuds’. Deze oordopjes stop je in je oorschelp, maar ze blijven buiten je gehoorgang. Je stopt ze daardoor gemakkelijk in je oor, ze zitten vanzelf op de juiste plek.

Airdots

De Xiaomi Airdots zijn ‘in-ear’ oordopjes. Je draagt ze door ze deels in je gehoorgang te stoppen. Daarom sluiten de Airdots je wat meer af van de buitenwereld. Je zit daardoor meer ‘in de muziek’, maar krijgt minder mee van het geluid in je omgeving.

Daarnaast moet je meer moeite doen om de Airdots goed in je oren te plaatsen. Het is steeds even zoeken op welke manier de oortjes het beste zitten en het beste geluid geven. Bij sommige mensen kunnen ze ook wat eerder irriteren aan de oren.

Dagelijks gebruik

Airpods

Zowel de Airpods als de Airdots zien er strak uit en voelen solide aan. Wat vooral opvalt aan de Airpods van Apple is het gebruiksgemak, vooral met een iPhone. Ze verbinden gemakkelijk en zijn direct te gebruiken wanneer je ze uit het doosje haalt. Haal je de Airpods uit je oren dan stoppen ze meteen met het afspelen van de muziek.

De Airpods zijn ook te gebruiken met een Android telefoon, maar het koppelen kost dan meer moeite. Muziek stopt niet automatisch met afspelen wanneer je de oortjes uitdoet en het maximale geluidsniveau was met onze Android-telefoon wat lager.

Airdots

De Xiaomi Airdots werken wat minder gebruiksvriendelijk. De oordopjes spreken je soms toe in het Chinees, vermoedelijk over het maken of verbreken van de Bluetooth-verbinding, en dit is niet aan te passen. Ook de handleiding is in het Chinees.

Op elke Airdot zit een knopje om muziek te starten en te stoppen, maar die druk je gemakkelijk per ongeluk in wanneer je ze in je oor stopt. Ook bij het verbinden met je smartphone kun je tegen problemen aanlopen. De synchronisatie tussen beide oortjes kan wegvallen waardoor je de oortjes opnieuw met elkaar moet koppelen.

Kopen in China

De Airpods van Apple kun je overal kopen, maar de Airdots van Xiaomi zijn alleen verkrijgbaar via de Chinese webshop. Levering kan daardoor lang duren en je moet de webshop waar je bij koopt kunnen vertrouwen. In de meeste webshops kosten de Airdots nu rond de 50 tot 60 dollar. Houd ook rekening met douanekosten. Lees meer over het bestellen van producten in Chinese webshops:

Wij kochten de Airdots via Aliexpress. Ze zijn ook te koop bij onder andere Dealextreme en Gearbest.

