Eerste indruk|Gewoon thuis, zonder poespas met je eigen computer virtual reality ervaren. Die belofte maakt de Acer Windows Mixed Reality Headset zeker waar. Het idee is goed en de techniek is weer een stap verder, maar dit is niet de bril die virtual reality naar ieders huiskamer brengt. Het gebruiksgemak, de ervaring en de beschikbare apps vallen namelijk nogal tegen.

Leuk om te proberen, niet om zelf te kopen

De virtuele realiteit is nog lang niet zo realistisch dat je hem echt gaat geloven, maar wel goed genoeg voor de eerste producten. Deze headset hoef je alleen aan te sluiten op een Windowscomputer en je moet wat apps downloaden. Daarmee is het een stap vooruit op de high-end brillen van HTC (€700) en Oculus (€450), die nog externe sensorkastjes hebben.

De hoeveelheid apps is echter zeer beperkt en vooral gericht op entertainment. Bovendien werkt de bediening van elke app net even anders, wat van de gehele ervaring nogal een gedoe maakt. Het is een leuke bril om eens te proberen, maar er is nu nog geen overtuigende reden om zelf deze headset te kopen.

Kamervullende virtual reality

Het innovatieve aan deze bril is dat hij geschikt is voor kamervullende virtual reality (VR). Dat betekent dat je - als je rondloopt door de kamer - ook echt rondloopt in de virtuele werkelijkheid. De headset registreert die bewegingen, zonder hulp van externe sensorkastjes die je voor de HTC Vive en Oculus Rift wel moet ophangen.

Door eerst de omtrek van de vrije wandelruimte in je kamer aan te geven, krijg je in de virtuele omgeving een waarschuwing als je bijna tegen de grens aanloopt. Dat werkt goed en we hadden hiermee dan ook geen ongelukjes. De minimale vrije wandelruimte moet 2 bij 1,5 meter zijn, maar om niet continue bijna tegen de grens aan te lopen heb je die liever wat groter.

Onhandig is de kabel naar een usb- en hdmi-poort op je pc. Hij bungelt over je rechterschouder en had beter midden op je achterhoofd kunnen zitten. Je voelt tijdens het rondlopen regelmatig een kabel bij je been, vooral als je een paar keer dezelfde kant opdraait. Dat haalt je terug naar je ‘woonkamer’ en verstoort de VR-beleving.

Ervaringen met de virtualrealitybril

De bril zelf klem je wat oncomfortabel op het voorhoofd. Er zit geen band bovenop je hoofd. Dat is prettig voor je kapsel, maar had waarschijnlijk wel meer steun geboden. De band verstel je makkelijk met een draaiwiel. De headset is met 440 gram iets lichter dan de HTC Vive en Oculus Rift.

De voorkant kun je omhoog klappen om supersnel te schakelen tussen je eigen zicht en het virtuele zicht. Het apparaat hangt dan nog half voor je ogen, maar het werkt wel prettiger dan bij andere brillen die je helemaal van je hoofd moet afhalen.

Je zicht in de bril is niet haarscherp. Dat komt omdat je dicht op het scherm zit en door 2 lenzen kijkt die het beeld om je zichtveld heentrekken. De resolutie is 2440x1440 beeldpunten per oog. Dat is iets hoger dan de HTC Vive en Oculus Rift (1080 x 1200), maar moderne 4K- en 8K-schermen in VR-headsets moeten in de toekomst veel gedetailleerder beeld geven. Net als bij veel VR-brillen is het nogal wazig aan de randen van je gezichtsveld, dat met 100° bovendien smaller is dan in het echt (220°), zodat je veel meer met je hoofd moet draaien om rond te kijken.

Binnenin de headset is maar weinig ruimte voor brildragers, met een bescheiden montuur past het net. Je brilglazen worden er wel vies van.

Ervaringen met de controllers

Voor de bediening van je virtual realityervaring gebruik je de 2 meegeleverde, sciencefictionachtige controllers, elk met 2 AA-batterijen en overweldigend veel knoppen.

In de virtuele wereld zie je verassend precies waar de controllers zich bevinden, zodat je ze kunt vinden als je ze neerlegt. Je kunt zelfs op de tast de kleine knopjes vinden, omdat ze precies op de plek zitten waarop je ze in de virtuele omgeving ziet. De camera’s in de headset registreren de positie van de controllers. Af en toe leek de positionering van de controllers niet helemaal in orde, maar met een korte in- en uitschakeling was dat over.

De bediening is niet intuïtief en leer je met een virtuele introductie-oefening. Dan ben je er helaas niet, want de bediening van menu’s en de manier waarop je kunt bewegen verschilt sterk per app. Je wordt hierin aan je lot overgelaten. Daardoor probeerden we regelmatig alle knoppen om te ontdekken hoe we terug naar het beginscherm van een app konden of hoe we een video konden pauzeren. Eén app moesten we zelfs bedienen met een cursor die we bewogen door het hoofd te draaien in plaats van simpelweg met de controllers te wijzen.

Beschikbare apps

Het is nogal vaag welke VR-apps er allemaal zijn in de Windows Store. Er is namelijk geen categorie waaronder ze gegroepeerd zijn. In de portal zit wel een snelkoppeling om die apps te ontdekken, maar die gaf een foutmelding.

In dit beginstadium zijn er überhaupt nog weinig apps. Naast de Windows Hologrammen app, waarmee je je virtuele ‘startkamer’ kunt inrichten, zijn er wat spellen zoals Ghostbusters VR, met nog maar 1 kort ‘hoofdstuk’. Ook is er vTime: een moderne chatroom waarin je kunt kletsen met onbekende VR-gebruikers.

Er zijn echter vooral apps met video, waarbij virtual reality maar af en toe echt van toegevoegde waarde is. Daarvan is bijzonder veel content beschikbaar, zoals documentaires, filmpjes, virtuele tours en sport. Bekende producenten zoals Discovery hebben ook VR-producties. De meeste video’s zou je liever op tv kijken. Wij probeerden onder andere de apps Free The Night, Jaunt VR, Hello Mars, Holotour, Inception VR, Littlstar VR Cinema en Next VR.

Het aanbod zal wel verder toenemen met nieuwe apps en ondersteuning voor het populaire SteamVR, dat is de appwinkel die je gebruikt als je een HTC Vive-bril hebt. Rondom de feestdagen 2017 staat daarvan een publieke proefversie gepland.

Ervaringen met de Windows 10 Mixed Reality Portal

De VR-bril gebruik je met het nieuwe programma ‘Mixed Reality Portal’, dat beschikbaar is sinds de Windows 10 Fall Creators Update.

De installatie en configuratie van de VR-bril was moeiteloos.

Na het opzetten van de bril, bevind je je in een virtuele woning met op de muur allerlei gewone Windows-apps geprojecteerd, zoals de Edge-webbrowser en de Foto’s-app. Dat is nogal een onnodige gimmick: zulke apps gebruik je liever op je computerscherm met toetsenbord en muis. Bovendien is het nogal een gedoe om met de controller op een klein knopje te mikken en deze in te drukken.

In de huiskamer kun je op ieder moment een startmenu oproepen waarin je door al je programma’s kunt bladeren. Deze starten dan niet gelijk, maar je moet eerst een ‘object’ in de ruimte plaatsen dat fungeert als een snelkoppeling. In het vervolg kun je daarop klikken om die VR-app te starten.

Wat is Windows Mixed Reality?

Mixed Reality is een benaming die Microsoft gebruikt in Windows. Het is niets nieuws, maar simpelweg een ander woord voor virtual reality en augmented reality (AR). Volgens Microsoft zijn die begrippen namelijk overbodig, omdat er naast VR- en AR-producten ook producten kunnen zijn die zich ergens tussen die 2 uitersten bevinden, of die AR en VR combineren in één product. Vooralsnog zijn die producten er niet en is Mixed Reality een verwarrende term waarmee ze onterecht de illusie wekken nu al iets ‘anders’ te bieden dan AR en VR.

Welke brillen zijn er voor Windows Mixed Reality?

De huidige headsets voor Windows Mixed Reality zijn dan ook simpelweg VR-brillen. Naast de Acer die wij probeerden, zijn er meer brillen. Ze hebben dezelfde specificaties. Dat zijn de Dell Visor, de HP Windows Mixed Reality Headset en de Lenovo Explorer. De Samsung HMD Odyssey heeft betere specificaties, maar wordt niet in Nederland verkocht. De Microsoft HoloLens werkt ook met Windows Mixed Reality, maar dat is een AR-bril voor ontwikkelaars met een verkoopprijs van €3300.

De pc-vereisten voor Windows Mixed Reality

De bril werkt op allerlei verschillende computers, waarbij de prestaties en mogelijkheden kunnen verschillen. Op sommige computers werkt het niet.

Met het vereistenoverzicht van Acer of de Windows Mixed Reality PC Check app uit de Windows Store controleer je eenvoudig of jouw computer geschikt is. Wij gebruikten de Dell XPS 15 9550 laptop, waarbij de ventilatoren tijdens het gebruik wel op volle toeren loeiden. Een voorbeeld van een geschikte laptop is volgens Acer de door ons geteste Acer Aspire 7 (A715-71G).