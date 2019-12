Windows 10 Fall Creators Update

Conclusie

De Fall Creators Update installeren (ergens na 17 oktober) is sowieso verstandig omdat praktisch elke update Windows weer wat veiliger maakt. De installatie voegt bovendien enkele nieuwe onderdelen aan Windows 10 toe, die niet heel spannend zijn maar misschien best handig.

Regelmatig updates

Sinds de introductie van Windows 10 brengt Microsoft regelmatig nieuwe updates uit van zijn besturingssysteem. Na de Creators (of Makers) Update van afgelopen april is het vanaf 17 oktober alweer de beurt aan de Fall Creators Update. Vanaf deze update heeft Microsoft besloten in Nederland en België de komende update niet langer een Nederlandse naam te geven. Hij heet dus ook bij ons Fall Creators Update.

Volg de volgende stappen om de nieuwste update na 17 oktober binnen te halen:

Ga in Windows 10 naar Instellingen

Kies voor Bijwerken en beveiligen

Bovenin zie je bij Updatestatus dat er een nieuwe update beschikbaar is. Klik op de knop Nu bijwerken om de update te starten.

Via een speciaal testprogramma (niet bedoeld voor consumenten) biedt Microsoft nu al de mogelijkheid om een vroege versie te downloaden. Wij hebben deze vroege versie bekeken.

Websiteadres verzenden

De nieuwe versie van Windows 10 maakt duidelijk welke richting Microsoft op wil. Het koppelen met ‘de cloud’ krijgt een steeds prominentere rol. Zo is er ‘Continue on PC’ waarmee je een bezochte websiteadres kunt verzenden vanaf een smartphone of tablet naar de pc om hem daar verder te bekijken. Je moet daarvoor wel een app (iOS, Android) installeren. Het lijkt op de functie Continuity van Apple, maar is nog wel minder goed uitgewerkt.

People Hub

Integratie met de cloud is er ook bij de People Hub, te herkennen aan het icoon Personen in de taakbalk. Door deze functie te activeren kun je enkele contactpersonen toevoegen aan de taakbalk. Je krijgt dan meteen een overzicht van recente mails of chats met die persoon.

In de toekomst moet alle communicatie met een persoon hier te vinden zijn, maar het blijft nu nog beperkt tot berichten van Outlook.com en Skype (beide eigendom van Microsoft). In de taakbalk kun je 3 contactpersonen toevoegen die altijd zichtbaar zijn. Via een klik op het icoon Personen zijn ook andere contactpersonen snel te vinden.

Story Remix

De nieuwe versie van Windows 10 krijgt de beschikking over de functie Story Remix, al ontbrak dat nog in de versie die wij bekeken. Met Story Remix kun je video’s en foto’s met een paar handelingen omtoveren tot een snelle montage met muziek en teksten. Hoe die functie in de praktijk uitpakt moeten we even afwachten. Het is mogelijk een alternatief voor het gratis programma Movie Maker dat Microsoft tot 10 januari 2017 meeleverde met Windows.

Microsoft Store en privacy

Op het vlak van privacy verandert er ook wat: voortaan moeten apps uit de Microsoft Store de gebruiker vragen of ze toegang mogen krijgen tot zaken als camera, microfoon of adresboek. We kennen die werkwijze al van iOS en Android. Bij Windows moest al expliciet toestemming worden gegeven voordat apps locatiegegevens mochten gebruiken, maar bij andere zaken was dat niet nodig. Overigens behouden eerder geïnstalleerde apps hun toegangsrechten, alleen bij installatie van nieuwe apps is expliciete toestemming nodig.

Lap tekst

Verder belooft Microsoft dat tijdens het installeren van Windows 10 de volledige privacyverklaring getoond zal worden. Op zich een verbetering, maar het is wel een behoorlijk lap tekst. De kans dat gebruikers dat lezen is niet zo groot. Je wordt wel goed geholpen door linkjes bovenin naar specifieke onderdelen.

Privacy-opties

Windows 10 kent na de update een iets gewijzigd privacymenu om privacy-opties in te stellen. Het Privacymenu vind je via de knop Instellingen. Het is lastig verschillen te ontdekken met het oude menu. Het is sowieso verstandig alle opties van het nieuwe privacymenu even te doorlopen.

Kleine verbeteringen

Er zijn verder veel kleinere aanpassingen. Een greep:

De browser Edge is verbeterd. Je kunt websites nu toevoegen aan de taakbalk van Windows, zodat ze altijd in beeld zijn.

Via de instellingen voor Opslag kun je bestanden in de map Downloads automatisch verwijderen na 30 dagen.

Het verkleinen of vergroten (schalen) van het Startmenu gaat nu makkelijker.

Het ontwerp van het activiteitencentrum is onder handen genomen. Microsoft wil de ontwerpfilosofie ‘Fluent design’ op steeds meer plekken doorvoeren.

Een nieuwe beloofde functie die we nog niet tegenkwamen in de voorlopige versie van de update, is het openen en bewerken van OneDrive-bestanden zonder ze te downloaden. Dat moet schijfruimte besparen. Vooral handig als je een relatief kleine (SSD-)schijf hebt.

Geen spraakassistent

Opvallend zijn ook de zaken die ontbreken in de Fall Creators Update. Eerder beloofde Microsoft de functie Timeline. Daarmee zouden gebruikers toegang krijgen tot een lijst met documenten waaraan recent is gewerkt. Met een muisklik kon je verder werken waar je was gebleven. En in Nederland moeten we het nog steeds doen zonder Cortana, de digitale spraakassistent van Microsoft.

Lees ook: