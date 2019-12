Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus VivoBook A541UA-DM1741T is halverwege augustus 2017 ingekocht bij Coolblue, waar hij op dat moment exclusief verkrijgbaar was. Coolblue prees hem aan als studentenlaptop. De VivoBook is een simpele laptop met redelijke prestaties. De Core i3-processor is snel genoeg voor alledaagse taken. De SSD-opslag maakt de laptop vrij vlot maar is met 128 GB wel aan de kleine kant. De netwerkvoorzieningen van deze laptop zijn traag. Je kunt de accu van deze laptop zelf vervangen maar moet daarvoor wel de behuizing openen, die met 10 schroeven vast zit. Het geheugen zit vastgesoldeerd en is niet te vervangen.