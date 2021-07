Lenovo IdeaPad 5 Pro 14ACN6 (82L7006PMH)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Het gewicht van deze 14-inch laptop is 1,38 kilo. Hij heeft een opslagcapaciteit van 512 GB, dat is voor nagenoeg iedereen genoeg. Opstarten gaat snel, maar is merkbaar. Het rekenwerk onder water wordt gedaan door een AMD Ryzen 5 5600U. Dat is een #onbekende_snelheidinschaling_CPU chip.