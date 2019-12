Hoe vind je een geschikte lamp?

Sfeerlicht, daglicht of extra warm licht? Op de verpakking staat van alles, maar waar moet je op letten? In veel winkels kun je de lampen ook zien branden. Maak daar gebruik van. Bekijk de tips in onze video.

Welke fitting heb je nodig?

E27

De grootste en meest voorkomende ronde schroeffitting van lampen in en rond het huis. De E staat voor Edison.

E14

Deze kleine ronde schroeffitting wordt gebruikt voor schemerlampen en spotjes.

GU10

Een fitting voor spots. De lampvoet heeft 2 dikke korte pinnen. Je steekt ze in het armatuur en draait de lamp een kwartslag.

GU5.3

Deze fitting voor spots heeft 2 dunne pinnetjes die je in de gaten van het armatuur steekt.

Spot of rondschijnende lamp?

Een gewoon peertje geeft aan alle kanten licht. Een spot (of reflectorlamp) schijnt alleen in een bepaalde hoek. Zo kun je dingen uitlichten of sfeer creëren. Let bij spots op de stralingshoek die op de verpakking staat. Hoe kleiner de hoek, hoe kleiner het gebied dat de lamp uitlicht.

Lumen en Watt

De lichthoeveelheid van oude gloeilampen werd uitgedrukt in watt (W). Om verschillende soorten lampen te kunnen vergelijken, drukken we de lichthoeveelheid tegenwoordig uit in lumen (lm). Meestal staat op de lampenverpakking ook nog een indicatie van een vergelijkbaar gloeilamp-wattage.

Het aantal lumen gedeeld door het aantal watt van een lamp bepaalt hoe energiezuinig de lamp is. De zuinigste lampen hebben energielabel A++ op de verpakking staan. Halogeenlampen hebben label D. Deze zijn niet energiezuinig. Ook niet als er 'ecohalogeen' op staat.

Lichtkleur en kleurweergave

De lichtkleur bepaalt hoe prettig je het licht ervaart. Dit wordt uitgedrukt in kleurtemperatuur (Kelvin). Als het getal hoger is dan 2700K geeft de lamp ‘kouder’ licht. Hoe lager het getal, hoe meer sfeervol het licht.

De kleurweergave geeft aan hoe natuurgetrouw een kleur wordt weergegeven. Veel ledlampen zijn niet goed in het weergeven van rode kleuren. Die komen dan minder levendig over. Niet iedereen zal het verschil opmerken, maar voor bijvoorbeeld het uitlichten van schilderijen, huidskleuren of het smakelijk overkomen van aardbeien, tomaten en rood vlees is dit belangrijk.

Sommige ledlampen geven relatief veel blauw licht af. Dit kan invloed hebben op je biologische klok. Bij sommige ledlampen kun je met een afstandsbediening of via een app de lichtkleur kiezen.

Levensduur & dimmen

Levensduur

Ledlampen hebben de langste levensduur van alle lampen. Ze kunnen goed tegen het aan- en uitzetten van de lamp. Op de verpakking van een lamp staat de verwachte levensduur vermeld. Dit is een indicatie, er zit nog wel eens een minder goed exemplaar tussen. Daarom is het een goed idee de bon en verpakking te bewaren.

Volgens Europese wetgeving moet een ledlamp minimaal 6.000 uur (bij gemiddeld gebruik is dat 6 jaar) meegaan en moet hij na 6 jaar nog minimaal 80% van de oorspronkelijke lichtopbrengst hebben.

Via de Europese consumentenbelangenorganisatie BEUC strijden wij ervoor dat deze wettelijke kwaliteitseisen niet afgezwakt, maar juist versterkt worden.

Ledlampen kunnen niet zo goed tegen warmte. Gebruik sterkere ledlampen daarom het liefst in een open armatuur. Dan kunnen ze hun eigen warmte goed kwijt.

Ledlamp dimmen

Dimbare ledlampen werken vaak niet met elke willekeurige dimmer. Inmiddels zijn er ook ledlampen te koop die je kunt dimmen met een 'ouderwetse' (fase-aansnijding) dimmer voor gloeilampen. Maar veel andere dimbare ledlampen doen het beter met een nieuwere (fase-afsnijding) dimmer, of een speciale dimmer voor ledlampen.

Oudere dimmers hebben soms een vrij hoog minimumvermogen (wattage) nodig. Dit halen veel zuinigere ledlampen niet. Daarom gaan ledlampen vaak knipperen als je ze op een dimmer aansluit waar eerst een halogeenlamp in zat.

In een armatuur met meerdere lampen kan de volgende truc werken. Vervang bijvoorbeeld 4 van de 5 halogeenlampen door een ledlamp en laat de laatste halogeenlamp zitten. Zo haal je het drempelvermogen van de dimmer en bespaar je toch veel energie.

Verschillende soorten lampen

Ledlamp

Ledlampen zijn inmiddels de standaard voor vrijwel alle soorten verlichting: ze zijn energiezuinig en gaan het langst mee. Ze geven direct vol en helder licht. Populair zijn ‘filament' lampen, heldere ledlampen waarbij de ledjes als gloeidraden opgehangen zijn.

Spaarlamp

Spaarlampen worden nauwelijks nog verkocht. Ze hebben vooral nadelen ten opzichte van ledlampen. Ze moeten even opwarmen voor ze vol licht geven. Ook doen ze het niet goed als buitenlamp in de kou. Ze bevatten kwik, dus laat ze niet vallen en lever ze gescheiden in.

Halogeenlamp

Halogeenlampen zijn speciale gloeilampen. Ze zijn erg onzuinig en worden erg heet. 230V halogeenspots en rondschijnende halogeenlampen mogen inmiddels niet meer op de markt gebracht worden. Winkels mogen nog wel oude voorraden uitverkopen.

12V halogeenspots zijn nog niet uitgefaseerd. Maar er zijn wel goede led-alternatieven voor, zodat je ook daarop flink kunt besparen. Bij 12V lampen moet je dan meestal wel de transformator vervangen door eentje die voor led geschikt is. Het voordeel daarvan is dat nieuwe voedingen en dimmers op zichzelf al een stuk zuiniger zijn dan oude, die vaak een flink sluipverbruik hebben.

Alleen voor armaturen met speciale fittingen zoals R7s worden nog nieuwe halogeenlampen gemaakt. Voor die fittingen zijn nog onvoldoende goede alternatieven in de vorm van ledlampen. Maar deze lampen verbruiken daardoor veel stroom.

TL-buis

TL-lampen zijn er in verschillende soorten en lengtes. Doordat ze veel licht geven vinden de meeste Nederlanders ze niet geschikt voor sfeerverlichting. Ze gaan heel lang mee en zijn geschikt om werk- of hobbyruimtes op een zuinige manier goed te verlichten. Inmiddels zijn er ook ledversies van TL-lampen.

Geld & energie besparen met ledlampen

Als je een gloeilamp of halogeenlamp vervangt door een ledlamp bespaar je ongeveer €10 per lamp, per jaar. Hoe vaker en langer de lamp aan is, hoe groter de besparing. Als je een rail met drie 35 watt halogeenlampjes vervangt, bespaar je makkelijk €20 per jaar.

