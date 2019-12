Ledlamp dimmen

Sommige nieuwe ledlampen kun je dimmen met een 'ouderwetse' (fase-aansnijding) dimmer voor gloeilampen. Maar veel andere dimbare ledlampen doen het beter met een nieuwere (fase-afsnijding) dimmer. Of een speciale dimmer voor ledlampen.

Oude dimmers

Bij oudere dimmers kan het probleem zijn dat ze een vrij hoog minimumvermogen (wattage) vereisen, wat de veel zuinigere ledlamp niet haalt. Om die reden gaan ledlampen vaak knipperen als je ze op een dimmer aansluit waar eerst een halogeenlamp in zat.

Als het een armatuur met meerdere lampen is, kan de volgende truc werken: vervang bijvoorbeeld 4 van de 5 halogeenlampen door een ledlamp en laat de laatste halogeenlamp zitten. Zo kan de het drempelvermogen van de dimmer gehaald worden en bespaar je toch veel energie.

Geschikte dimmers

Elke goede fabrikant van ledlampen heeft tegenwoordig een lijst op zijn website staan van dimmers die goed werken met eigen lampen. Kijk hier naar voordat je een dimbare ledlamp aanschaft. Of vraag in de winkel of je de lamp mag terugbrengen als hij niet goed werkt met je bestaande dimmer.

Bereik van de dimmer

Iedere (oude of nieuwe) dimmer heeft een 'bereik' van een minimum- tot een maximumvermogen in watt. Buiten dat bereik werkt hij niet (goed). Dus als je 3 ledlampen van 4 watt op eenzelfde dimmer wilt aansluiten, moet 3 x 4 = 12 watt binnen het bereik van die dimmer liggen. Een dimmer met een bereik van 50 tot 200 watt, die dus vanaf 50 watt werkt, is in dit geval niet geschikt.

Let op: het gaat om het werkelijke vermogen van de ledlamp, níet om met hoeveel watt gloeilamp dat overeenkomt qua lichthoeveelheid. Een ledlamp van 6 watt die gelijkstaat aan een gloeilamp van 60 watt kan dus niet in een dimmer die geschikt is voor minimaal 40 watt.

Controleren

Misschien lijkt de ledlamp het toch goed te doen in je oude dimmer, vooral als je niet dimt. Of dat echt zo is, kun je eenvoudig controleren door een filmpje van de lamp te maken met je mobiele telefoon. Als je de video afspeelt en je ziet de ledlamp knipperen, dan is de gebruikte dimmer niet geschikt. Dat kan radioverstoring veroorzaken en een flink kortere levensduur van de lamp.

