icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Ga naar hoofdinhoud
Homepage van de Consumentenbondlogo van de Consumentenbond
InloggenWord nu lid
Online lezen
Toon alle producten

AEGAX91-404DG

Niet getest

Dit product hebben we niet getest.

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Geclaimde luchtreinigingssnelheid:  -
  • Geclaimde maximale kamergrootte:  92 m²
  • Richtprijs vervangende filter(s):  -
Producten aan het zoeken...

Expert review

Karen ReijneveldExpert luchtreinigers bij de Consumentenbond

Opgenomen in onze expert review

  • Wat is er goed aan de AEG AX91-404DG?
  • Wat is er niet goed aan de AEG AX91-404DG?
  • Wat moet ik nog meer weten over de AEG AX91-404DG?

Expert review bekijken?

Start nu 3 maanden gratis
Al lid? Log in