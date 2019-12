Vodafone Hybride: review

Vodafone Hybride is een sim-only abonnement (zonder telefoon) waarbij je na de online-activatie op de website van Vodafone een 'bundelmix' kiest van een bepaald aantal belminuten/sms'jes en een bepaald aantal MB's voor mobielinternet. Dat je zelf een mix mag bepalen is fijn.

De tarieven voor belminuten, smsjes en MB's zijn lager dan van veel prepaid-abonnmementen, maar hoger dan veel andere sim-only-abonnementen. Neem de bundelmix van 300 minuten/sms en 500 MB samen: die kost €25 (tijdelijk actietarief: €20).

Je hebt echter geen contract (voor bijvoorbeeld 1 of 2 jaar) en kunt de door jou gekozen bundels elke maand kosteloos aanpassen, pauzeren of stopzetten. Dat is mooi. Vodafone claimt dan ook op zijn site: 'Met Hybride betaal je altijd vooraf waardoor je de kosten volledig onder controle hebt. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.'

Automatische bundelmix

Maar wel even opletten, want daarna staat op de website: 'Zolang je tevreden bent, ontvang je elke maand automatisch de door jou gekozen bundelmix.' Vodafone int het afgesproken bedrag via automatische incasso of creditcard. Hé, dat lijkt toch op een soort contract? Maar hoe zit het dan met de beloofde controle? Oei, die valt tegen: 'Je kunt tot 10 dagen voordat je nieuwe maand begint je bundelmix aanpassen, pauzeren of stopzetten via My Vodafone of de My Vodafone-app.'

Eh, wacht even. Dus bij Vodafone Hybride moet je wel 10 dagen van te voren aangeven dat je in de komende factuurmaand veel gaat bellen, sms'en en internetten en daar dan je bundelmix op aanpassen (...als je dat goed kunt inschatten).

Onverwachte - dure - ontwikkeling

Maar als je in de maand zelf door een onverwachte ontwikkeling extra veel moet bellen? Denk aan het organiseren van een begrafenis. Vodafone stelt dat je dan niet voor onverwachte buitenbundelkosten komt: 'Zodra de geko zen bel/sms of databundel verbruikt is, kun je niet meer internetten of bellen. Wil je Hybride toch blijven gebruiken? Dan kun je altijd eenvoudig buiten bundeltegoed online opwaarderen.'

Extra geld uitgeven, dus. In dat opwaarderen zit nou net het probleem, want voor €10 of €20 (of meer) koop je voor de rest van de maand heel dure minuten en MB's: het buitenbundeltarief bedraagt €0,30 per min/sms en internet voor €1 per dag (maximaal 100 MB). Die paar gesprekken kunnen zo aardig in de papieren lopen. Een gesprek van een half uur kost €9!

Hollandsnieuwe is goedkoper

In veel opzichten lijkt Vodafone Hybride op het abonnement van provider Hollandsnieuwe: ook daarbij koop je voor iedere maand een bepaalde bundel. Is die op, dan kun je niet meer bellen/sms'en en internetten. Wel zo veilig.

Ook bij Hollandsnieuwe kun je dan extra tegoed kopen om de 'stop' op te heffen. Maar anders dan bij Hybride blijven de tarieven van bellen, sms'en en internetten bij Hollandsnieuwe buiten de bundel gelijk aan de tarieven binnen de de bundel (zo'n 3 a 4 cent per minuut/sms/MB).

Eigenschappen

Nog enkele noemwenswaardige eigenschappen van het Vodafone Hybride abonnement:

De eenmalige aansluitkosten bedragen €10. Dat is redelijk.

Vodafone Hybride-bundels zijn 1 maand geldig vanaf de activatie en worden niet meegenomen naar de volgende maand. Dat is niet gunstig.

Het extra gekochte buitenbundeltegoed blijft altijd geldig, mits je één keer per- jaar opwaardeert. Dat is prettig maar, zoals gezegd, je bent snel door dit tegoed heen met die hoge buitenbundeltarieven van Hybride.

Gunstig is dat Vodafone geen starttarief rekent bij gesprekken.

Gesprekken korter dan een minuut ziet Vodafone als een van een hele minuut. Dat is minder gunstig. Na de eerste minuut rekent Vodafone wel per seconde af.

Conclusie

Vodafone Hybride lijkt in veel opzichten op Hollandsnieuwe, met maandelijks een prepaid-bundel. Voor de consument die graag op safe speelt, is Hollandsnieuwe een veiliger keuze dan Vodafone Hybride. De tarieven bij Hollandsnieuwe zijn binnen én buiten de bundel even laag. Bij Vodafone Hybride is bellen en sms'en buiten de bundel heel duur. Binnen de bundel is Vodafone Hybride overigens ook niet goedkoop.

Opmerkelijk genoeg is Hollandsnieuwe een dochterbedrijf van Vodafone. Wat Vodafone nu precies wil bereiken met een abonnement onder eigen merknaam dat lijkt op Hollandsnieuwe maar dat ongunstiger tarieven hanteert?

Wat is Vodafone Hybride?

Vodafone Hybride is een nieuw mobiel abonnement van Vodafone dat tussen een pre-paid en een gewoon abonnement inzit.

Het is in ieder geval een sim-only abonnement (zonder telefoon) waarbij je na de activatie een bepaalde bundel kiest van:

een bepaald aantal belminuten/sms'jes; een bepaald aantal MB's voor mobielinternet.

Je mag zelf een mix kiezen. Zolang je niets aanpast ontvang je elke maand automatisch de door jou gekozen bundelmix.

Kosteloos aanpassen

In principe betaal je dus een door jouw bepaald bedrag per maand, zoals bij ieder ander mobielabonnement, maar je kunt de door jou gekozen bundels elke maand (vooraf) kosteloos aanpassen, pauzeren of stopzetten. Dat je kunt pauzeren of stopzetten doet aan een voordeel van prepaid denken. Bij prepaid betaal je immers niets als je niet belt, sms't of internet.

De standaard tarieven en de te kiezen bundels staan op de website van Vodafone.

Afwijkende tarieven

Extra ingekocht tegoed om meerverbruik (bellen/sms'en/MB's buiten de bundel) te kunnen betalen, wordt echter tegen (sterk) afwijkende tarieven afgerekend (kijk op de website van Vodafone onder het kopje 'Voor als je alles wilt weten').

Van Vodafone Hybride is ook een 'Red'-versie. Deze biedt onbeperkt bellen/sms'en en extra veel MB's tegen (flink) hogere maandbedragen: €40 (1 GB) en €45 (2 GB).

3G en 4G

Vodafone maakt op zijn website bij de introductie niet duidelijk of het mobielinternet gaat via 3G of het snellere 4G-netwerk van Vodafone, waar dat beschikbaar is. Navraag leert dat het gaat om maximaal 7,2 Mbit/s mobiel internet via de 3G-techniek en maximaal 14,4 Mbit/s voor de Red-versie (via 4G waar dat beschikbaar is).

