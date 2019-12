VWA moet álle resultaten van inspecties vrijgeven

Een deel van de inspectiegegevens van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) is sinds kort openbaar. Het gaat om een proef waarbij de VWA via de eigen website inspectiegegevens over verantwoord frituren en resten van bestrijdingsmiddelen op groente en fruit bekendmaakt. De Consumentenbond is enthousiast over de proef, maar pleit er wel voor dat de VWA zo snel mogelijk álle inspectiegegevens openbaar maakt. Het is voor het eerst dat de VWA (de voormalige Keuringsdienst van Waren) ‘man en paard’ noemt. Op die manier wordt duidelijk welke ondernemers en fabrikanten hun zaakjes niet goed voor elkaar hebben. De proef richt zich in eerste instantie op horecaondernemers die meedoen aan de campagne ‘Verantwoord Frituren’. Daarbij controleert de VWA of deze bedrijven daadwerkelijk frituren in het minder ongezonde, vloeibare vet. Daarnaast komt de Voedsel en Warenautoriteit met resultaten van steekproeven naar resten van bestrijdingsmiddelen op groente en fruit. Overigens betekent overschrijding van de wettelijke normen niet automatisch – zoals vaak gedacht wordt – gevaar voor consumenten. Die norm wordt met opzet laag gehouden, zodat telers niet meer bestrijdingsmiddelen gebruiken dan nodig is voor een goede groei van het gewas. Stok achter de deur

In de ogen van de Consumentenbond is het publiceren van de onderzoeksresultaten voor bedrijven een extra stok achter de deur. Wie zich niet aan de regels houdt, kan zich niet langer verschuilen. Wel pleit de bond ervoor dat de VWA zo snel mogelijk overgaat tot het vrijgeven van álle inspectiegegevens, bijvoorbeeld over hygiëne in horeca, supermarkten en slagerijen. Alleen dan kunnen consumenten echt een afgewogen keuze maken.