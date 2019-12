Klagen kan vanaf nu hier

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De website is niet bedoeld voor scheldkanonnades, maar voor serieuze klachten. We benaderen bedrijven om mee te werken en verwachten dat Klachtenkompas.nl hen stimuleert tot het snel en naar tevredenheid afhandelen van klachten. Consumenten kunnen op het platform een oordeel geven over de wijze waarop hun klacht is opgelost.

Leden kunnen daarnaast natuurlijk altijd gebruik maken van de diensten van onze afdeling Service & Advies.' De Consumentenbond zet zich actief voor een structurele verbetering van klachtafhandeling door bedrijven door -onder meer- samenwerking met de Klantenservice Federatie.

Betere klachtenafhandeling

Klachtenkompas.nl is onderdeel van de campagne 'Klachten Zat? Los het op' die de Consumentenbond in juli 2011 startte voor betere klachtenafhandeling in Nederland. Tijdens de campagne ontving de Consumentenbond 900 meldingen over goede en slechte klachtafhandeling. Veel klachten gingen over bedrijven die niet reageren op een klacht (19%) of geen bevredigende oplossing bieden (19%). De meeste meldingen betroffen telecomproducten (15,7%).

Bekijk welke bedrijven deelnemen aan Klachtenkompas.nl. De Consumentenbond roept bedrijven die nog niet meewerken aan Klachtenkompas.nl op om zich ook aan te melden.