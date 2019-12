Klachtafhandeling Ditistv.nl onder de loep (update: 2 juli 2017)

Nieuws|De Consumentenbond roept gedupeerden van Ditistv.nl op hun ervaringen met de klachtenafhandeling van Ditistv.nl te delen. In reactie op een dagvaarding van de Consumentenbond, claimt Ditistv.nl de meeste klachten te hebben opgelost of dat snel te zullen doen. Eerdere beloften van het bedrijf bleken echter loos.

De Consumentenbond ontvangt veel klachten over Ditistv.nl dat via internet mediaspelers voor streamingtelevisie verkoopt. Gedupeerden melden dat ze na betaling hun bestelling niet ontvangen, of dat ze geen geld terugkrijgen wanneer ze een niet-goedwerkende mediaspeler terugsturen. Sommigen wachten al maanden op hun geld. Als blijkt dat Ditistv.nl toch nog te veel klachten niet op de juiste wijze heeft afgehandeld, start de Consumentenbond een rechtszaak tegen dit bedrijf.

Klachtenkompas

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Er lijkt enige beweging te komen in de klachtafhandeling, maar we zien dat Ditistv.nl in veel gevallen slechts toezeggingen doet aan gedupeerden. Ze zeggen bijvoorbeeld de apparatuur alsnog te leveren of bedragen terug te storten, maar daden blijven uit.’ De Consumentenbond vraagt nu aan gedupeerden om via Klachtenkompas (het klachtenforum van de Consumentenbond) of onder dit bericht te laten weten of de klacht naar wens is afgehandeld.

Update 13 juni 2017: Ditistv.nl trekt stekker er uit

Ditistv.nl heeft zich uitgeschreven uit het Handelsregister en de website is offline.

De aanhoudende problemen met de (levering van) hun mediaspelers en de dreigende illegaliteit van hun product vanwege een uitspraak van het Europese Hof van Justitie, lijken de reden dat Ditistv.nl is gestopt.

Illegaal

Op 26 april deed het Europese Hof van Justitie uitspraak in een zaak tegen een vergelijkbare aanbieder van mediaspelers, Filmspeler.nl. Daarin stelt het Hof dat de verkoop van een mediaspeler met links (add-ons) naar auteursrechtelijk beschermde films en series illegaal is. Met die uitspraak kunnen ook Nederlandse rechters beslissen dat de verkoop van mediaspelers met de genoemde add-ons illegaal zijn.

Ondanks vele beloften, heeft Ditistv.nl nog steeds veel klachten van consumenten niet opgelost.

Update 02 juli 2017: Ditistv.nl gaat weer door

Op de site van Ditistv.nl worden weer artikelen (maar geen mediaspelers) aangeboden. Hiervoor gebruikt Ditistv.nl het KvK-nummer van de BV. Wie nog geld of artikelen van Ditistv.nl te goed heeft, kan het bedrijf dus aanspreken. Het is daarbij aan te raden om te mailen of schrijven, maar niet te bellen, omdat Ditistv.nl daarbij 1 euro per gesprek rekent. Vanaf 1 juli is een dergelijk gesprekstarief niet meer toegestaan en mag alleen het normale ‘verkeerstarief’ worden berekend.