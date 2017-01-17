Philips voor de rechter in beeldbuiskartel

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘We vragen de rechter een zitting te houden waarbij alle bij het kartel betrokken partijen moeten verschijnen. Zo willen we met de rechter afspraken over de vervolgaanpak maken. Dit is nodig omdat de karteldeelnemers uit verschillende landen afkomstig zijn.’ Volgens de Consumentenbond en ConsumentenClaim hebben de fabrikanten zich gemeenschappelijk schuldig gemaakt aan kartelvorming en daarmee zijn alle kartellisten, dus ook Philips, juridisch 'hoofdelijk' aansprakelijk voor de volledige schade.

Portemonnee trekken

Consumenten hebben jarenlang teveel betaald voor tv’s en computermonitors door verboden prijsafspraken. De betrokken fabrikanten, waaronder Philips, kregen daarvoor een forse boete van bijna €1,5 miljard opgelegd door de Europese Commissie. Die boete werd door het Europese Hof van Justitie bekrachtigd waardoor de weg open lag voor een compensatieregeling voor gedupeerde consumenten. Combée: ‘Bij boetes die door een toezichthouder voor kartelvorming worden opgelegd gaat het geld niet naar consumenten, terwijl zij juist de direct gedupeerden zijn. Wij willen dat de fabrikanten nu ook hun portemonnee trekken voor degenen die de schade persoonlijk hebben geleden.’

Philips

De Consumentenbond startte in januari 2016 samen met claimorganisatie ConsumentenClaim een actie om een eerlijke schadevergoeding voor consumenten te krijgen en ging hierover in gesprek met Philips. Philips wil alleen de door hen veroorzaakte schade vergoeden, en niet opdraaien voor schade veroorzaakt door andere leden van het kartel.

Beeldbuisclaim

Consumenten die tussen 1996 en 2006 een beeldbuistelevisie of computerscherm hebben gekocht en in aanmerking willen komen voor een schadevergoeding worden opgeroepen mee te doen aan de actie Beeldbuisclaim.

Lees ook: