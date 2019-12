Schadelijke stoffen in sommige autostoeltjes

Het overgrote deel van de geteste stoeltjes is geschikt voor baby’s. De meeste daarvan zijn de bekende babyzitjes waarin het kind met zitje en al in de auto wordt gezet. Maar een enkel zitje zit vast ín de auto. Deze stoeltjes zijn geschikt vanaf geboorte tot en met ongeveer 4 jaar. Daarbij zit het tegen de rijrichting in. Dit is veiliger. De Britax-Römer Swingfix (M) is de nieuwe Beste uit de Test in deze categorie.

Opblaasbaar zitje

Nieuw in de onze test autostoeltjes is het opblaasbare zitje Nachfolger, voor baby's en peuters tot 18 kg. Het stoeltje wordt met een elektrische pomp geleverd. Het zitje wordt achteruitkijkend met de autogordel en een extra spanband in de auto vastgezet. In dit geval is dat minder veilig, omdat in de frontale botsing de metalen beugel waaraan de spanband vastzit op het kinderhoofdje drukt.

Kankerverwekkend

Verder bleek in de stoelhoes een hoge concentratie naftaleen te zitten waardoor het eindoordeel een onvoldoende is (3,1). Naftaleen is mogelijk kankerverwekkend en het gebruik ervan in onder andere kinderspeelgoed is verboden. De Consumentenbond vindt dat het ook niet in autostoeltjes gebruikt mag worden.

Maxi-Cosi, een betrouwbare klassieker

Opvallend is het testresultaat van de Maxi-Cosi Cabriofix, een autostoeltje die al meer dan 10 jaar op de markt is. Ondanks dat de eisen van de test in de tussenliggende jaren verschillende keren is aangescherpt, komt de Cabriofix er nog steeds goed uit.

