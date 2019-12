Slechts 1 op de 8 ontbijtkoeken scoort Nutriscore A

Nieuws|De meeste ontbijtkoeken zijn suikerbommetjes en krijgen Nutriscore C of D. Dit blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Alleen de 'zero %' en 'lower cal'-ontbijtkoeken krijgen een A, de hoogste Nutriscore.

De Consumentenbond berekende van 50 verschillende soorten en merken ontbijtkoek de Nutriscore, om zo te onderzoeken hoe gezond ze zijn. 6 producten scoren een A, 29 een C en 15 varianten krijgen een D.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: 'De voedingswaarde van ontbijtkoeken loopt nogal uiteen. In het schap is dat niet makkelijk te zien. Nutriscore maakt de verschillen wel direct duidelijk. Daarom pleiten wij ervoor dat dit voedselkeuzelogo ook in Nederland op alle levensmiddelen wordt ingevoerd.'

Misleidende marketing

Fabrikanten gebruiken diverse trucs om hun ontbijtkoek gezonder te laten lijken en de grote hoeveelheid suiker te verbloemen. Ze schermen met termen als 'volkoren' (terwijl maar een deel van het meel volkoren is, waardoor zo'n ontbijtkoek nauwelijks méér vezels bevat dan de gewone ontbijtkoek). En gebruiken overbodige claims als 'vetarm' (terwijl gewone ontbijtkoek nooit veel vet bevat) en 'met rogge' (terwijl rogge altijd het basisingrediënt is van ontbijtkoek).

Doordat Nutriscore consumenten laat zien hoe gezond een product daadwerkelijk is, biedt het tegenwicht aan dit soort marketingtrucs.

Nutriscore

Het voedselkeuzelogo Nutriscore geeft een oordeel over de voedingswaarde van een product, van A (groen) tot E (rood). In Frankrijk en België is dit logo al ingevoerd. Consumenten die ook willen dat Nutriscore op de voorkant van verpakkingen komt, kunnen het burgerinitiatief Pro-Nutriscore tekenen.

Eerder berekende de Consumentenbond de Nutriscore van 50 zoete en hartige tussendoortjes en van 50 ontbijtgranen.

Lees ook: