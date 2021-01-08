Trage terugbetaling van vluchten meest gehoorde klacht op meldpunt

De klachten over losse vliegtickets gaan vooral over trage terugbetaling bij annulering van de vlucht door de luchtvaartmaatschappij. Vooral consumenten die boekten via ticketwebsites zijn de dupe. Travix, het moederbedrijf van Budgetair, Cheaptickets en Vliegwinkel.nl, valt in het bijzonder op met 353 klachten. Hun klanten melden massaal dat zij hun geld of voucher niet of veel te laat ontvangen. Ook de onbereikbaarheid van de ticketwebsites is een groot probleem.

Rechtstreeks boeken

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘De klachten laten duidelijk zien dat consumenten die rechtstreeks boeken bij een luchtvaartmaatschappij vaker en sneller hun geld of voucher ontvangen. We vermoeden dat airlines eerder hun eigen klanten terugbetalen dan dat ze bemiddelaars compenseren. We gaan hierover in gesprek met de sector en de betrokken toezichthouders.’

Bij de luchtvaartmaatschappijen valt het grote aantal klachten over Transavia op. Consumenten ergeren zich vooral aan de ruime tijd die Transavia neemt om de reissom terug te betalen.

Pakketreizen

Bij pakketreizen gaan veel klachten over het niet kunnen inwisselen van vouchers voor geld. Vooral het grote aantal klachten over Corendon valt op. Consumenten krijgen bij deze reisaanbieder vaak nul op het rekest als ze hun voucher willen inwisselen voor geld. Maar wettelijk hebben ze daar recht op. De Consumentenbond deelt deze signalen met de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Deze sprak Corendon hier al eerder op aan.

Complimenten

Over pakketreizen komen ook veel complimenten binnen. De meesten gaan over de goede bereikbaarheid van de reisaanbieder en de mogelijkheid om kosteloos om te boeken. Een groot deel van de complimenten gaat over TUI. Al krijgt deze reisorganisatie ook veel klachten, voornamelijk over het niet kunnen inwisselen van een voucher voor geld.

Ook de vakantieparken krijgen heel wat complimenten. Onder andere over terugbetaling van de reissom in plaats van het verstrekken van een voucher. Naar aanleiding van het meldpunt liet Molecaten bijvoorbeeld weten in december hun klanten met een voucher te hebben aangeschreven dat ze een beroep kunnen doen op terugbetaling. Bij de klachten over accommodaties is er in ruim de helft van de gevallen sprake van een annulering of omboeking door de klant zelf.

De Consumentenbond roept consumenten op om hun ervaringen te blijven delen. Lees meer over het Corona: vakantiemeldpunt.

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