Corona: vakantiemeldpunt

Heb je een probleem met een reisorganisatie, luchtvaartmaatschappij of ander bedrijf? Dan kun je wel wat juridisch advies gebruiken. Zo lees je in onze coronavoucher-keuzehulp bijvoorbeeld wat je kunt doen als je een voucher kreeg, maar liever je geld terug wil. Heb je een lidmaatschap Geld & Recht of Volledig & Vertrouwd? Dan krijg je onbeperkt toegang tot onze voorbeeldbrieven en persoonlijk advies van onze juridisch experts.

Ben je nog geen lid van de Consumentenbond, maar wil je wel juridisch advies? Geen probleem. Word lid van Geld & Recht of Volledig & Vertrouwd. Dan helpen we je direct. Het lidmaatschap is maandelijks opzegbaar en er is geen wachttijd voor nieuwe leden.