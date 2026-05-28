Temu is verplicht de veiligheid van de producten die het verkoopt te controleren en ervoor te zorgen dat gevaarlijke of illegale producten van de site worden geweerd. Dat is vastgelegd in de Digital Service Act (DSA).

Maar uit meerdere onderzoeken van Europese consumentenorganisaties, waaronder de Consumentenbond, bleken producten op Temu vaak ronduit gevaarlijk. Soms was er sprake van elektrocutiegevaar of vlogen producten gemakkelijk in brand. Andere producten, die zelfs voor kleine kinderen waren bestemd, bevatten giftige stoffen.

In mei 2024 dienden de Consumentenbond samen met 17 zusterorganisaties een formele klacht in bij de Europese Commissie (EC) met het verzoek om in te grijpen bij het platform. In oktober 2025 waarschuwde de Consumentenbond nog eens voor gevaarlijke producten via Temu en SHEIN.

Belangrijke doorbraak

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Deze boete is een belangrijke doorbraak. Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat online platforms veilig, eerlijk en transparant zijn. Temu heeft de Europese markt in hoog tempo veroverd, maar daar hoort ook verantwoordelijkheid bij.

Het platform moet consumenten centraal stellen en zich houden aan de Europese regels. Wij verwachten dat Temu deze waarschuwing serieus neemt en met een stevig actieplan komt dat echte verbeteringen oplevert voor consumenten.’

Psychologische trucjes

De Europese consumentenorganisaties dienden niet alleen een klacht in over onveilige producten op Temu, maar ook over het gebruik van ‘dark patterns’. Dit zijn verboden psychologische trucjes die Temu gebruikt om consumenten meer te laten kopen dan zij van tevoren willen. De EC heeft dit deel van de klacht nog in onderzoek.

Actieplan

Temu krijgt tot 28 augustus de tijd om een actieplan in te dienen bij de Commissie. Daarin moet duidelijk staan hoe het platform de risico's wil verminderen.