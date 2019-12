Beslist.nl ingezet door nepshop-criminelen

Nieuws|De webshop Prijskeurig.nl is in handen gevallen van de criminelen die ook achter de nepshops van BCC, Media Markt en Dixons zitten. Vergelijkingssite Beslist.nl, dat volgens eigen zeggen dagelijks door een half miljoen 'shoppers' wordt bezocht, bleef lange tijd volhouden dat de gehackte site een 'prima shop' was, en verwees talloze slachtoffers door naar de nepshop. Pas na diverse meldingen van de Stichting Stop Internetoplichting en de Consumentenbond werden de verwijzingen van Beslist.nl verwijderd

Wie (op het moment van schrijven) er via de website van de politie achter wil komen of Prijskeurig.nl te vertrouwen is, krijgt in vette groene letters de melding: 'Er zijn geen meldingen over deze verkoper' voorgeschoteld. Googelen naar Prijskeurig.nl samen met het woord 'keurmerk' doet vermoeden dat de shop een Thuiswinkel Waarborg-certificaat heeft, maar dat is inmiddels ingetrokken, zo blijkt (pas) als je op het betreffende resultaat klikt.

Gehackt

Tot voor kort was Prijskeurig.nl een bonafide webshop, maar de eigenaar ervan is volgens eigen zeggen gehackt. Vervolgens vervingen criminelen de shop van de ene op de andere dag door hun eigen 'shop', die slachtoffers wel laat betalen, maar niets levert. Voor de gemiddelde consument is het in zo'n situatie bijzonder lastig te vermoeden met een malafide shop te maken te hebben. Zeker wanneer een bekende site als Beslist.nl 'm aanbeveelt als 'prima' en hun bezoekers ernaartoe leidt.

Genoeg tijd om hun slag te slaan

Beslist.nl zelf stelt er 'alles' aan te doen om malafide shops van hun site te weren, maar meldingen daarover dringen niet direct bij het bedrijf door, zo ondervonden de Stichting Stop Internetoplichting en de Consumentenbond. Pas na ruim 20 uur was de website opgeschoond; voldoende voor de 'nepshopcriminelen' om hun slag te slaan.

Maar Leon Kramer, chief operational officer (COO) van Beslist.nl, ziet dat anders, zo laat hij ons telefonisch weten: 'Ik denk dat we redelijk snel actie ondernomen hebben, gezien het feit dat de melding in de avond binnenkwam, en de juiste persoon bereikt moest worden om de site van Beslist.nl te halen.' Maar volgens de Stichting Stop Internetoplichting was de nepshop al veel eerder gemeld aan Beslist.nl, maar werd daar niet op gereageerd.

Een van de tips in de video is dat je argwanend moet worden wanneer een webshop volledige vooruitbetaling vereist, zoals de criminelen achter Prijskeurig.nl doen. (Echte) webwinkels moeten namelijk altijd de mogelijkheid bieden om (minimaal 50%) achteraf te betalen.