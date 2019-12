Pakketfraude bij leegstaande huizen

Nieuws|Das Rechtsbijstand waarschuwde onlangs in Metronieuws dat oplichters lege koopwoningen misbruiken voor online aankopen. Wees daarom voorzichtig met pakketjes aannemen voor de buren, zeker als er in de straat of het appartementencomplex woningen te koop staan.

De werkwijze bij dit type oplichting is als volgt: ondanks dat de woningmarkt is aangetrokken, staat jouw koophuis tijdelijk leeg. Een oplichter ziet zijn kans schoon en doet een online aankoop bij een webwinkel, die hij vervolgens op jouw adres laat bezorgen. Omdat het een leegstaand huis betreft, geeft de bezorger het pakket bij de buren af, waar de oplichter de bestelling vervolgens weer ophaalt. Vervolgens ontvang jij een rekening voor een pakketje dat je nooit hebt gekregen.

Pakketje bij de buren

De Consumentenbond ontvangt regelmatig meldingen van leden over pakketjes die worden afgeleverd bij de buren. Het gaat bijvoorbeeld mis wanneer er een onbekende aan de deur komt, die vertelt dat het pakket eigenlijk voor hem is en of hij het kan meenemen. Wees voorzichtig met pakketjes aannemen voor de buren, zeker als er in de straat of het appartementencomplex woningen te koop staan.

Naambordje weghalen

Om de kans op pakketfraude te verkleinen is het verstandig om het naambordje van de deur te halen als jouw woning te koop staat. Als je naam niet kan worden gebruikt door een oplichter, is de kans kleiner dat je daadwerkelijk opdraait voor de kosten voor een aankoop in een webwinkel.

Bron: Consumentenbond/Metronieuws

