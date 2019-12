Conclusie: wachten op meer webwinkels

Als een webwinkel er voor kiest de betaling te laten verlopen via Rabo Safe2Pay dan mag de webwinkel de kosten (betaaltoeslag) aan je doorberekenen. Het voordeel van de betaalwijze is dat wanneer het fout gaat met de levering, je geld op de tussenrekening van de bank staat in plaats van de rekening van de webwinkel. Je krijgt je geld dan makkelijker terug. Een nadeel is dat momenteel nog weinig webwinkels deze betaalwijze hanteren.

Pluspunten

Je hebt geen Rabobank-rekening nodig om de betaaldienst te gebruiken.

Je hoeft geen account aan te maken bij Safe2Pay.

Voordat je akkoord gaat met het betalen kun je de uitleg, voorwaarden en de privacyverklaring bekijken.

Minpunten

Geen aankoopverzekering

Wil je weten wat het maximumbedrag is dat je met Safe2Pay kunt betalen, dan moet je contact opnemen met de Rabobank. Dit bedrag kan per situatie verschillen.

Wat is Rabo Safe2Pay?

Safe2Pay is een betaaldienst die een webwinkel je kan bieden. De betaaldienst is voor online aankopen vanaf €750. Het verschil met een gewone iDeal-betaling is dat je geld tijdelijk terecht komt op een tussenrekening van de Rabobank. Het bedrag gaat pas naar de verkoper nadat je het product hebt geaccepteerd bij levering.

De betaalwijze lijkt op Gelijk Oversteken van Marktplaats.

CarFY is de eerste webwinkel die is gestart met Rabo Safe2Pay. Deze autowebshop gebruikt de betaaldienst voor betalingen van tweedehands auto’s tot €50.000. De webwinkel betaalt voor het gebruik van Safe2Pay een vast bedrag per geslaagde betaling.

Hoe werkt Rabo Safe2Pay?

Je betaalt via iDeal voor je online aankoop. Je ontvangt van de Rabobank per e-mail een ontvangstbevestiging van de betaling. Je accepteert wel of niet de aankoop bij de levering. De webwinkel geeft door aan de bank of je de levering van de webaankoop wel of niet hebt geaccepteerd. Je ontvangt een bericht van de Rabobank om de verkoper te betalen. Accepteer je dat niet, dan verwerkt de Rabobank je annulering en boekt het aankoopbedrag binnen 1 werkdag terug op je rekening. Hiervan ontvang je dan ook een bevestiging per e-mail.

Bepaalt de webwinkel dat de verkoop niet doorgaat, dan laat de webwinkel dit weten aan jou en Rabobank. De bank boekt dan het geld terug.

Als je binnen 2 weken na de betaling geen product hebt ontvangen, dan krijg je van de Rabobank je geld terug. Die periode kan verschillen per webshop, afhankelijk van de afspraken die hierover tussen webshop en Safe2Pay worden gemaakt. Bij producten met een langere levertijd, duurt het ook langer voordat je je geld terugkrijgt.

Werkwijze bij een autowebshop

Als je hebt getekend voor acceptatie bij levering van de auto, en als de RDW doorgeeft aan de Rabobank dat er een naamswijziging is voor het kenteken, dan betaalt Rabobank uit aan de webwinkel.

Praat mee

Praat mee op onze Community en deel je ervaring met Safe2Pay met andere consumenten.

Lees ook: