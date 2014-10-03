Samenwerking banken, politie en Openbaar Ministerie bij aanpak internetoplichting

Bert Quist Expert Geld & PrivacyGepubliceerd op:3 oktober 2014
Volgens het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO) is er veel fraude rond spelcomputers, games, concertkaartjes, smartphones en tablets. Het LMIO verzamelt en analyseert meldingen van internetoplichting.
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), de vier grootbanken (ABN Amro, ING, Rabobank en SNS Bank), de politie en Openbaar Ministerie hebben besloten intensiever samen te gaan werken bij de aanpak van internetoplichting. Ze willen de publieke voorlichting en onderlinge uitwisseling van informatie verbeteren. Zo zal het LMIO de betreffende bank gaan berichten als het meldpunt meerdere aangiftes over hetzelfde rekeningnummer ontvangt. De bank kan dan maatregelen nemen tegen de rekeninghouder: de klant aanspreken, zijn rekening blokkeren of de bankrelatie beëindigen.
Potentiële kopers kunnen controleren of een bankrekeningnummer al eerder bij het LMIO is gemeld. Je kunt ook aangifte doen van internetoplichting.
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Bron: NVB
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