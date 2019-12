Podcasts: how-to

Een podcast is een soort radio-uitzending op internet. Je kunt kiezen uit duizenden programma’s. Met de juiste software of app op je computer, tablet of smartphone worden nieuwe afleveringen automatisch gedownload. Het grote voordeel: je luistert wanneer het jou uitkomt, ook zonder internetverbinding.

Podcastsoftware

Om naar podcasts te luisteren, heb je soft­ware nodig om de afleveringen (automa­tisch) te downloaden en af te spelen. Hieronder lees je hoe je deze software installeert en gebruikt op een smartphone, tablet en computer.

Smartphone en tablet

Voor je smartphone en tablet zijn er verschillende apps waarmee je podcasts kunt luisteren. Heb je een iPad of iPhone? Dan kun je de app Podcasts kiezen die al op je iPad of iPhone staat. Voor Android is Podcast Addict een goe­de keus. Helaas is deze app nog niet in het Nederlands vertaald.

Podcast Addict installeren

Installeer Podcast Addict via de Google Play Store of App Store. Zoek op Podcast & Radio Addict. Via het omcirkelde plusje in de app kun je pod­casts zoeken (‘Search Engine’), maar kun je ook het webadres van een podcast toevoegen. Handig is de optie 'Discover' waarmee je populaire Nederlandse pod­casts vindt. Zet een vinkje bij interessante podcasts. Open het menu via de 3 streepjes linksboven. Klik op 'Podcasts' voor een overzicht van abonnementen. Regel via 'Settings' (icoontje linksonder met de 3 schuifjes) dat bijvoorbeeld altijd de nieuwste editie wordt gedown­load en een oude wordt verwijderd. Ga naar 'Download' en klik op 'Automatic Download' om ervoor te zorgen dat nieu­we versies automatisch worden gedown­load. Met 'Download limit' regel je hoeveel afleveringen per podcast er maximaal mogen worden gedownload. Met 'Archive mode' download je direct meer­dere podcasts.

Computer

Op de computer kun je iTunes gebruiken. Een alternatief is het kleine en vlotte program­ma Juice (Windows en Mac):

Download en installeer Juice. Er staat op de site dat het voor Windows 2000 en XP is, maar het werkt ook prima onder Windows 7, 8.1 en 10. Klik op het groene plusje (‘add feed’) om een podcast toe te voegen. Knip en plak het webadres van de pod­cast en klik 'Save'. Klik op het groene icoontje linksboven om de podcasts bij te werken en van iedere podcast de nieuwste aflevering te downloaden. Gebruik het icoontje met een klokje om in te stellen wanneer de software moet checken op podcasts, bijvoorbeeld: iedere dag om 12 uur. Via het tabblad Downloads' beluister je de nieuwste afleveringen. Dat gaat via de audiospeler die de mp3’s afspeelt (standaard de Win­dows Mediaspeler).

Luisteren maar

Er is een zeer divers aanbod. Zo zijn er podcasts met grappi­ge of aangrijpende verhalen, zoals de podcast Echt gebeurd. Ook reguliere radio-uitzendingen zijn er als podcast, zoals de Nationale Autoshow van BNR Nieuwsradio en Met het oog op morgen van de NOS. Bekijk ook eens luisterlijst.nl en podcastluisteren.nl als je op zoek bent naar een leuke Nederlandse podcast.

In het buitenland zijn er nog veel meer podcasts. Vooral in Amerika bestaan er grote en langlopende pro­ducties. Het zijn meestal verhalende programma’s, zoals de razend populaire podcast Serial, waarin een waargebeurd verhaal over een moordzaak wordt ver­teld. Ook Radiolab, This American Life en The Moth zijn populair. Sites zoals podbay.fm en Podbean geven een overzicht van populaire podcasts.

