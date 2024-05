Allround financieel medewerker (32-40 uur per week)

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is er voor iedereen. Wij beschermen consumenten tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Zo maken we de wereld een beetje eerlijker. Wij maken geen winst, al onze inkomsten zetten we in voor ons werk voor consumenten. Zodat zij de beste keuze kunnen maken en krijgen waar ze recht op hebben.

Dit ga je doen bij de Consumentenbond

Als Allround financieel medewerker ben je verantwoordelijk voor het verzamelen, beoordelen en verwerken van data voor de financiële rapportages. Hierbij onderhoud je contact met relevante interne/externe stakeholders.

Als Allround financieel medewerker bestaat je takenpakket uit onder andere:

Beheren van balansrekeningen en opstellen van balansdossiers.

Facturatie voor B2B- en B2C-klanten en debiteurenbeheer.

Verwerken van bankafschriften.

Dit ben jij

Je bent secuur en oplossingsgericht.

Je krijgt energie van hard werken en de klus klaren.

Je bent enthousiast en een teamspeler.

Het spreekt je aan om in een cultuur te werken waarbij zelfstandigheid en pro-activiteit belangrijk zijn.

Verder breng je mee:

Minimaal 2 jaar werkervaring op een financiële afdeling.

Afgerond MBO-diploma administratie (niveau 4, MEAO).

Kennis van Excel.

Kennis van SAP (is een pré).

Zo werken wij

De Consumentenbond heeft een platte organisatiestructuur. We werken zelforganiserend, met holacratische principes. Dit betekent dat we geen functieprofielen hebben, maar flexibele rollen die op dat moment nodig zijn. Daardoor is onze organisatie wendbaar en actiegericht. Elke rol heeft een eigen doel en eigen verantwoordelijkheden. Je kunt meerdere rollen tegelijk op je nemen en meerdere collega’s kunnen dezelfde rol vervullen.

Dit bieden wij

Een rol binnen een organisatie die écht impact heeft en de consument altijd op één zet.

De kans je vakmanschap in te zetten en hiermee honderdduizenden consumenten te helpen.

Een frisse, open werkomgeving met flexplekken, op 5 minuten lopen van station Den Haag HS.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen de zelforganiserende teams.

Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder 35 verlofdagen en een eindejaarsuitkering.

De aanstelling is voor een jaar. Na dat jaar zal worden bekeken of een verlenging mogelijk is.

De mogelijkheid om hybride te werken. Voor de dagen waarop je thuis werkt, krijg je een thuiswerkvergoeding.

Een salaris dat ligt tussen de €2.713 en €4.485 bruto per maand bij een fulltime dienstverband (40 uur). Inschaling is mede afhankelijk van je werkervaring.

Heb je nog vragen?

Voor aanvullende informatie over deze functie kun je contact opnemen met Eric de Bruin, telefoonnummer 06 38095747. Aan hem kun je ook je sollicitatiebrief richten. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij onze collega’s van Mens & Werk, telefoonnummer 070 - 445 44 81 of 070 - 445 4539.

Sollicitatieprocedure

Zolang de vacature op onze site staat, kun je reageren. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.



Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP. De Consumentenbond hecht er waarde aan dat iedereen die solliciteert op een vacature een bericht krijgt. Heb je 4 weken na het indienen van je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan even contact met ons op.

