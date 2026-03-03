Bedrijfsjurist (32 uur)

Dit ga je doen

Werken als bedrijfsjurist bij de Consumentenbond betekent de nodige verantwoordelijkheid krijgen én nemen:

Er gaat geen contract de deur uit voordat jij dat juridisch beoordeeld hebt.

Je stelt ook zelf waterdichte juridische documenten en contracten op, waaronder (templates voor) overeenkomsten, algemene voorwaarden en (sommatie)brieven

Je signaleert juridische risico’s en adviseert je collega’s daarover.

Je adviseert de organisatie bij verenigingskwesties

Je vertaalt wet- en regelgeving naar werkbare interne richtlijnen en processen.

Je buigt je over aansprakelijkheidskwesties, geschillen, procesrisico’s en andere (strategische) juridische vraagstukken.

Je veert meteen op uit je stoel als andere organisaties aan onze intellectuele eigendomsrechten komen! Bedrijven mogen namelijk niet zomaar onze logo’s en onze predicaten ‘Beste Koop’ en ‘Beste uit de Test’ gebruiken.

Je stelt gevraagd en ongevraagd juridische adviezen op. Die kunnen ook gaan over nieuw te ontwikkelen producten en diensten van de Consumentenbond en de daarbij horende voorwaarden.

Je coördineert en beoordeelt het werk van onze externe juridische adviseurs en advocaten.

Je zorgt voor bewustwording van juridische kansen en beperkingen door je kennis te delen met collega’s.

Je werkt nauw samen met onze andere bedrijfsjurist.

Dit ben jij

Je krijgt energie van juridische vraagstukken en complexe contracten. Je duikt graag in de inhoud, analyseert scherp en weet hoofd- en bijzaken goed van elkaar te onderscheiden. Je werkt gestructureerd en zorgvuldig; jouw conclusies zijn logisch opgebouwd en degelijk onderbouwd.

Tegelijkertijd durf je positie in te nemen. Je vormt zelfstandig een oordeel, voelt goed aan wat in een bepaalde context nodig is en neemt duidelijke beslissingen – ook als dat betekent dat je ‘nee’ moet zeggen. Je bent standvastig, met oog voor de organisatiebelangen én de omstandigheden.

Je weet anderen mee te nemen in je redenering. Overtuigen en onderhandelen gaan je natuurlijk af. Met heldere argumenten en een goed gevoel voor verhoudingen creëer je draagvlak voor jouw adviezen en voorstellen.

Dit breng je mee:

Een afgeronde universitaire opleiding Nederlands recht

Minimaal 5 jaar relevante werkervaring als (bedrijfs)jurist

Grondige kennis van contractenrecht en één of meer van de volgende rechtsgebieden: aansprakelijkheidsrecht, intellectueel eigendomsrecht, mediarecht en/of ondernemingsrecht

Ervaring met het opstellen en beoordelen van uiteenlopende contracten

Een kritische blik en het vermogen om duidelijke grenzen te stellen

Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal (mondeling en schriftelijk)

Goede beheersing van de Engelse taal (mondeling en schriftelijk)

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is er voor iedereen. Wij beschermen consumenten tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Zo maken we de wereld een beetje eerlijker. Wij maken geen winst, al onze inkomsten zetten we in voor ons werk voor consumenten. Zodat zij de beste keuze kunnen maken en krijgen waar ze recht op hebben.

Zo werken wij

De Consumentenbond heeft een platte organisatiestructuur. We werken sinds een paar jaar zelforganiserend, op basis van holacratische principes. Dit betekent dat we geen functieprofielen hebben, maar flexibele rollen. Daardoor is onze organisatie wendbaar en actiegericht. Elke rol heeft een eigen doel en eigen verantwoordelijkheden. Je kunt meerdere rollen tegelijk op je nemen en meerdere collega’s kunnen dezelfde rol vervullen.

Dit bieden wij

Een rol binnen een organisatie die écht impact maakt en de consument altijd op één zet.

De kans je vakmanschap in te zetten en hiermee honderdduizenden consumenten te helpen.

Een frisse, open werkomgeving met flexplekken, op 5 minuten lopen van station Den Haag HS.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen de zelforganiserende teams.

Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder een flexibel keuzebudget van 17,85% van het bruto salaris.

Een contract voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract.

De mogelijkheid om hybride te werken. Voor de dagen waarop je thuis werkt, krijg je een thuiswerkvergoeding.

Een salaris dat ligt tussen de €4.056,- en €6.350,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (40 uur). Inschaling is mede afhankelijk van je werkervaring.

Heb je nog vragen?

Voor aanvullende informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jeanine Wagenaar, telefoonnummer 06-15 02 97 25. Aan haar kun je ook je sollicitatiebrief richten. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij onze collega’s van Mens & Werk, telefoonnummer 088-208 21 12.

Sollicitatieprocedure

Zolang de vacature op onze site staat, kun je reageren. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Een drijfverenmeting tussen het 1e en 2e gesprek maakt onderdeel uit van deze sollicitatieprocedure.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP (Netwerk voor HR-professionals). We vinden het belangrijk dat iedereen die solliciteert bericht krijgt. Heb je 4 weken na je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan contact met ons op.

Reageren

Vul dit formulier in en upload je brief en cv.