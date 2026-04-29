Dit ga je doen bij de Consumentenbond

Je gaat aan de slag met het maken van actuele content op het gebied van energie, verduurzaming en de energietransitie. Je volgt ontwikkelingen op de voet en vertaalt deze naar heldere, betrouwbare informatie voor consumenten. Het webdossier Energie vergelijken is jouw belangrijkste dossier.

Daarnaast breid je onze content over verschillende financiële onderwerpen uit gericht op de verschillende levensfasen.

Met jouw content zorg je voor meer (organisch) verkeer op je dossiers, en draag je actief bij aan een stijging van het gebruik van onze Energievergelijker en Energiecollectief, met als doel meer ledenwerving.

Je past optimalisatie toe om jouw content zo relevant mogelijk in te zetten op de website binnen de Customer Journey om zo zoveel mogelijk waarde te halen uit de content waar je verantwoordelijk voor bent.

De content die je maakt zal zowel op onze website als ook in onze app en gidsen gepubliceerd worden.

Met wie ga je samenwerken?

Binnen de organisatie werk je met verschillende teams samen. Je valt zowel binnen het Energieteam als binnen het team Financieel advies. Het eerst team is een team dat bestaat uit medewerkers uit verschillende teams die met elkaar op optimale wijze energie, de Energievergelijker en verduurzamen onder de aandacht brengen.

Beide teams vallen binnen de afdeling Content waarbinnen ook de teams Juridisch advies, Belangenbehartiging en Productonderzoek vallen.

Dit ben jij

Je hebt een passie voor energie, de energietransitie en verduurzamen

Je hebt affiniteit met financiële producten van banken en verzekeraars.

Je bent enthousiast en leergierig en werkt graag samen met collega’s.

Je communiceert duidelijk, luistert goed en stemt je werk soepel af met anderen.

Je kunt nieuwe originele ideeën verzinnen en de samenhang van dingen begrijpen.

Je werkt gestructureerd en kunt goed plannen, organiseren en prioriteiten stellen.

Verder breng je mee:

Hbo werk- en denkniveau.

Je hebt een passie voor de energietransitie. Het is daarnaast een pré als je een financiële achtergrond hebt.

Redactionele ervaring en het schrijven voor online.

Ervaring met het werken in een CMS (bijvoorbeeld Bloomreach). Kennis en ervaring in het werken met data tooling zoals bijvoorbeeld Contentsquare is een pré.

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is er voor iedereen. Wij beschermen consumenten tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Zo maken we de wereld een beetje eerlijker. Wij maken geen winst, al onze inkomsten zetten we in voor ons werk voor consumenten. Zodat zij de beste keuze kunnen maken en krijgen waar ze recht op hebben.

Dit bieden wij

Werken voor een mooie organisatie met échte impact.

De kans om met je werk honderdduizenden mensen in Nederland te helpen.

Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder een flexibel keuzebudget van 17,85% van het brutosalaris.

Een frisse open werkomgeving met flexplekken, op 5 minuten lopen van Den Haag HS.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen de zelforganiserende teams.

Een contract voor 1 jaar met, bij gelijkblijvende omstandigheden en goed functioneren, uitzicht op een vast contract.

Een salaris van minimaal €4056 – maximum €6350 bruto per maand bij een fulltime dienstverband (40 uur). De inschaling hangt af van je werkervaring.

Heb je nog vragen?

Voor aanvullende informatie over deze functie neem je contact op met Barbara van der Est, routebepaler contentcirkel Geldzaken & Recht, telefoonnummer (070) 445 4315. Dit is ook de persoon aan wie je de sollicitatiebrief richt. Voor vragen over de procedure neem je contact op met de cirkel Mensenwerk, telefoonnummer (070) 445 4481 of (070) 445 4539.

Sollicitatieprocedure

Zolang de vacature op onze site staat, kun je reageren. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Een drijfverenmeting tussen het 1e en 2e gesprek maakt onderdeel uit van deze sollicitatieprocedure.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP (Netwerk voor HR-professionals). We vinden het belangrijk dat iedereen die solliciteert bericht krijgt. Heb je 4 weken na je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan contact met ons op.

