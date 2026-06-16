Als Directeur HR (Mens & Werk) ben je eindverantwoordelijk voor de strategische en tactische HR-agenda van de Consumentenbond. Je bent lid van het Management Team en rapporteert aan de Directeur-Bestuurder. Je bent een bepalende kracht in de verdere ontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers. De ingezette M&W-strategie is daarvoor jouw startpunt.
Je richt je op:
Je stuurt een team aan van 8 medewerkers (circa 7,5 FTE) en bent verantwoordelijk voor een organisatie van circa 220 FTE.
Jij en jouw team zorgen voor het versterken van de organisatie als geheel. Je verbindt strategie, mensen en structuur en zorgt dat de organisatie kan meebewegen met en anticiperen op maatschappelijke en marktontwikkelingen.
Je stuurt op:
Je zorgt dat HR een datagedreven en strategische businesspartner is.
De Consumentenbond heeft een grote maatschappelijke opdracht en voert die uit in een dynamisch en complex speelveld. Maatschappelijke, economische, demografische en technologische ontwikkelingen hebben grote invloed op het werk van de Consumentenbond en op de eigen organisatie. Dat vereist scherpte, oog voor kansen, ontwikkelen van innovaties. Dat vraagt om een organisatie die continu meebeweegt en collega's die zich doorontwikkelen. Voor de Consumentenbond zijn de mensen die er werken de belangrijkste asset.
Als Directeur HR/Mens & Werk zorg jij dat de organisatie er staat en dat de mensen uitgerust zijn voor hun taken, nu en in de toekomst.
De Consumentenbond is een vereniging, opgericht in 1953. Wij komen op voor de rechten van consumenten – individueel én collectief.
Wij behartigen de belangen van een groeiend aantal leden, vooral op die terreinen waar de kans op beschadiging van consumentenbelangen het grootst is. Denk daarbij aan de energiemarkt, de woningmarkt of digitale diensten.
Door de consumentenbelangen te behartigen en door nieuwe initiatieven te ondernemen, zoals collectieve claims, versterken we de positie van consumenten en bewegen we bedrijven om eerlijk, veilig en duurzaam te opereren.
Onze organisatie is in de kern onafhankelijk, betrouwbaar, betrokken en open. De komende periode vraagt van ons een sterke blik naar buiten, flexibiliteit en ondernemerschap om onze bestaande impact te continueren en verder te vergroten.
De Consumentenbond werkt zelforganiserend, op basis van holacratische principes. Dat betekent dat de macht in de organisatie verdeeld is en de teams het werk zoveel mogelijk zelf organiseren. De rol van de leidinggevende is onder andere het stellen van prioriteiten, het komen tot prestaties via het sturen op een goede teamsamenwerking, afstemming met andere teams en op individuele en teamontwikkeling. Doordat we, binnen strategische kaders, ruimte geven aan het eigen initiatief van mensen en teams, is de organisatie wendbaar en flexibel.
Voor vragen over de functie of de procedure kun je contact opnemen met Dayanara Vonk Ilaria van TheTalentSource via 020-331 94 52 of info@thetalentsource.nl
Voor de werving en selectie van deze positie werkt de Consumentenbond samen met TheTalentSource. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken via TheTalentSource. Daarnaast benaderen wij actief professionals die aansluiten op het profiel van deze functie. De procedure bestaat uit meerdere gesprekken met vertegenwoordigers van de Consumentenbond. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.