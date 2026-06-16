Dit ga je doen

Als Directeur HR (Mens & Werk) ben je eindverantwoordelijk voor de strategische en tactische HR-agenda van de Consumentenbond. Je bent lid van het Management Team en rapporteert aan de Directeur-Bestuurder. Je bent een bepalende kracht in de verdere ontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers. De ingezette M&W-strategie is daarvoor jouw startpunt.

Je richt je op:

Leiderschap en organisatieontwikkeling Versterken van leiderschap op alle niveaus Doorontwikkelen van een lerende en wendbare organisatie

Continu verbeteren van organisatiestructuur Inspelen op interne en externe veranderingen Balans tussen beschikbare kennis en capaciteit

Strategische personeelsplanning & organisatiekracht Overzicht houden, prioriteren en snel schakelen Versterken van executiekracht en besluitvorming

End-to-end HR verantwoordelijkheid Van onboarding tot offboarding Inclusief talentontwikkeling, performance en cultuur



Je stuurt een team aan van 8 medewerkers (circa 7,5 FTE) en bent verantwoordelijk voor een organisatie van circa 220 FTE.

Jouw impact

Jij en jouw team zorgen voor het versterken van de organisatie als geheel. Je verbindt strategie, mensen en structuur en zorgt dat de organisatie kan meebewegen met en anticiperen op maatschappelijke en marktontwikkelingen.

Je stuurt op:

Medewerkersbeleving & cultuur eNPS Tevredenheid en betrokkenheid

Gezonde organisatie Verzuim Duurzame inzetbaarheid van collega’s

Efficiënte en effectieve inzet van middelen Kostenbewaking (OPEX ± €2 mln) FTE-verdeling en productiviteit



Je zorgt dat HR een datagedreven en strategische businesspartner is.

Dit breng je mee

Voor jou begint alles met het toekomstplaatje. Jij hebt ambitie, je hebt het overzicht en weet wat de beste richting is voor alle betrokkenen. Je bent een stevige en mensgerichte leider met visie én executiekracht.

Aantoonbare ervaring op directie- of senior managementniveau. Vol zelfvertrouwen pak jij je eigen domein. Anderen mogen jou aanspreken of jou ter verantwoording roepen.

Sterke inhoudelijke HR-kennis (breed en strategisch) met een bewezen track record in dit domein.

Ervaring met organisatieontwikkeling en transformaties.

Analytisch sterk en datagedreven. Wanneer jij conclusies trekt, zullen ze nauwgezet en goed onderbouwd zijn. Je kunt goed analyseren en je concentreren op de hoofdzaken. Jij bent zorgvuldig.

In staat om snel te handelen en overzicht te houden. Je durft snelle, daadkrachtige besluiten te nemen, ook als die grote gevolgen kunnen hebben.

Verbindend leiderschap, met oog voor mens én resultaat.

Ervaring in een dynamische, veranderende omgeving.

Een afgeronde opleiding op het gebied van HR of organisatiekunde.

WO werk- en denkniveau.

Waarom deze rol ertoe doet

De Consumentenbond heeft een grote maatschappelijke opdracht en voert die uit in een dynamisch en complex speelveld. Maatschappelijke, economische, demografische en technologische ontwikkelingen hebben grote invloed op het werk van de Consumentenbond en op de eigen organisatie. Dat vereist scherpte, oog voor kansen, ontwikkelen van innovaties. Dat vraagt om een organisatie die continu meebeweegt en collega's die zich doorontwikkelen. Voor de Consumentenbond zijn de mensen die er werken de belangrijkste asset.

Als Directeur HR/Mens & Werk zorg jij dat de organisatie er staat en dat de mensen uitgerust zijn voor hun taken, nu en in de toekomst.

Over de Consumentenbond

De Consumentenbond is een vereniging, opgericht in 1953. Wij komen op voor de rechten van consumenten – individueel én collectief.

Wij behartigen de belangen van een groeiend aantal leden, vooral op die terreinen waar de kans op beschadiging van consumentenbelangen het grootst is. Denk daarbij aan de energiemarkt, de woningmarkt of digitale diensten.

Door de consumentenbelangen te behartigen en door nieuwe initiatieven te ondernemen, zoals collectieve claims, versterken we de positie van consumenten en bewegen we bedrijven om eerlijk, veilig en duurzaam te opereren.

Onze organisatie is in de kern onafhankelijk, betrouwbaar, betrokken en open. De komende periode vraagt van ons een sterke blik naar buiten, flexibiliteit en ondernemerschap om onze bestaande impact te continueren en verder te vergroten.

Zo werken wij

De Consumentenbond werkt zelforganiserend, op basis van holacratische principes. Dat betekent dat de macht in de organisatie verdeeld is en de teams het werk zoveel mogelijk zelf organiseren. De rol van de leidinggevende is onder andere het stellen van prioriteiten, het komen tot prestaties via het sturen op een goede teamsamenwerking, afstemming met andere teams en op individuele en teamontwikkeling. Doordat we, binnen strategische kaders, ruimte geven aan het eigen initiatief van mensen en teams, is de organisatie wendbaar en flexibel.

Dit bieden wij

Een rol binnen een organisatie die écht impact maakt en de consument altijd op één zet.

De kans om direct bij te dragen aan executie van de huidige strategie en ontwikkeling van de strategie na 2027.

Veel ruimte om de organisatie en het leiderschap verder te versterken.

Werken in een betrokken, missiegedreven omgeving.

De kans je vakmanschap in te zetten en hiermee honderdduizenden consumenten te helpen.

Een frisse, open werkomgeving met flexplekken, op 5 minuten lopen van station Den Haag HS.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen de zelforganiserende teams.

Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder een flexibel keuzebudget van 17,85% van het brutosalaris.

Een contract voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract.

De mogelijkheid om hybride te werken. Voor de dagen waarop je thuis werkt, krijg je een thuiswerkvergoeding.

Een maandelijkse onkostenvergoeding en de mogelijkheid om te leasen of een mobiliteitsvergoeding te ontvangen.

Een basissalaris tot €9.048 bruto per maand, met een uitloop/doorgoeimogelijkheid tot €10.650 per maand bij een fulltime dienstverband (40 uur). Inschaling is mede afhankelijk van je werkervaring.

Heb je nog vragen?

Voor vragen over de functie of de procedure kun je contact opnemen met Dayanara Vonk Ilaria van TheTalentSource via 020-331 94 52 of info@thetalentsource.nl

Sollicitatieprocedure

Voor de werving en selectie van deze positie werkt de Consumentenbond samen met TheTalentSource. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken via TheTalentSource. Daarnaast benaderen wij actief professionals die aansluiten op het profiel van deze functie. De procedure bestaat uit meerdere gesprekken met vertegenwoordigers van de Consumentenbond. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.