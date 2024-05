Directiesecretaris (32 – 36 uur)

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is er voor iedereen. Wij beschermen consumenten tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Zo maken we de wereld een beetje eerlijker. Wij maken geen winst. Al onze inkomsten zetten we in voor ons werk voor consumenten. Zodat zij de beste keuze kunnen maken en krijgen waar ze recht op hebben.

Dit ga je doen bij de Consumentenbond

De Consumentenbond is op veel gebieden actief en heeft daarom regelmatig contact met externe partijen/stakeholders. Jij zorgt er met je team voor dat afspraken worden ingepland voor de directie (Richtinggevers). Zelf ben je ervoor verantwoordelijk dat de inhoudelijke voorbereiding op de afspraken tijdig en goed is, bijvoorbeeld door navraag te doen bij collega’s. Je beheert de mailbox van de algemeen directeur en de directeur belangenbehartiging en je weet daarbij uitstekend te prioriteren.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van de Consumentenbond. Om dit goed te kunnen doen, moet de agenda voor de vergaderingen worden opgesteld, inclusief de benodigde stukken. Jij bereidt dit voor, samen met de secretaris van de Raad van Toezicht. Je notuleert bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht (6 maal per jaar) en de Auditcommissie (ook 6 maal per jaar).

Daarnaast zal jij je bezig gaan houden met het stroomlijnen van de processen rondom diverse ondersteunende werkzaamheden binnen de organisatie. Zo bouw je verder aan een nog sterker team van ondersteuners.

Wie zoeken wij?

Je bent graag een spin in het web. Je zorgt er met je team voor dat jullie zowel de directie (Richtinggevers) als de Raad van Toezicht altijd net een stap voor zijn.

Je vindt het een sport om te ontzorgen.

Je bent leergierig en nieuwsgierig.

Je houdt het hoofd koel bij tegenslag en draait je hand niet om voor een complex vraagstuk.

Onze kernwaarden zijn je op het lijf geschreven. Je bent ondernemend en werkt zelfstandig, maar weet ook dat je zonder samenwerking met collega’s en anderen niet tot het beste resultaat kunt komen.

Daarbij communiceer je open en eerlijk. Dat betekent dat je transparant bent, ook over fouten en verkeerde beslissingen. Want daar leren jij en je collega’s van.

Je geeft en ontvangt graag feedback, omdat je weet dat de organisatie en de prestaties van je collega’s daardoor verbeteren.

En je viert natuurlijk groots en breeduit al je successen!

Dit breng je mee:

Hbo werk- en denkniveau.

Een opleiding tot directiesecretaris.

Aantoonbare kennis van en ervaring met het coördineren van een team.

Overtuigingskracht, een kritische blik en genoeg lef om ‘nee’ te zeggen.

Een perfecte beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (spreken en schrijven).

Zo werken wij

De Consumentenbond heeft een platte organisatiestructuur. We werken zelforganiserend, met holacratische principes. Dit betekent dat we geen functieprofielen hebben, maar flexibele rollen die op dat moment nodig zijn. Daardoor is onze organisatie wendbaar en actiegericht. Elke rol heeft een eigen doel en eigen verantwoordelijkheden. Je kunt meerdere rollen tegelijk op je nemen en meerdere collega’s kunnen dezelfde rol vervullen.

Dit bieden wij

Een rol binnen een organisatie die écht impact maakt en de consument altijd op één zet.

De kans je vakmanschap in te zetten.

Een frisse, open werkomgeving met flexplekken, op 5 minuten lopen van station Den Haag HS.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen de zelforganiserende teams.

Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder 35 verlofdagen en een eindejaarsuitkering.

Een contract voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract.

De mogelijkheid om hybride te werken. Voor de dagen waarop je thuis werkt, krijg je een thuiswerkvergoeding.

Een salaris tussen de €3637 en €5694 bruto per maand bij een fulltime dienstverband (40 uur). Inschaling is mede afhankelijk van je werkervaring.

Heb je nog vragen?

Voor vragen over deze vacature en de procedure kun je terecht bij onze collega’s van Mens & Werk, telefoonnummer 070 - 445 44 81 of 070 - 445 4539. Jouw sollicitatiebrief kun je richten aan Sandra Molenaar, Algemeen directeur van de Consumentenbond.

Sollicitatieprocedure

Zolang de vacature op onze site staat, kun je reageren. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Een drijfverenmeting of assessment kan onderdeel zijn van de procedure.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP. De Consumentenbond hecht er waarde aan dat iedereen die solliciteert op een vacature een bericht krijgt. Heb je 4 weken na het indienen van je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan even contact met ons op.

Reageren

Vul dit formulier in en upload je brief en cv.

