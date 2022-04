De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten en diensten. Inclusief een heleboel producten en diensten die jij, je familie en vrienden overwegen aan te schaffen. Dat doen we niet 'op verzoek', maar op eigen initiatief. En die kwaliteit zoeken we ook in jou, want bij de Consumentenbond werken we als team aan (nog!) betere dienstverlening. Voor alle Nederlanders.

Kom jij als beste uit de test? En is dat gevoel wederzijds? Dan bouwen we graag samen aan een eerlijke, rechtvaardige en veilige markt voor alle consumenten die Nederland rijk is. Een rol met maatschappelijke impact en zichtbaarheid!

Wat ga je doen bij de Consumentenbond?

Als informatie analist snap jij wat er nodig is om het informatieproces - binnen de grenzen van bedrijfsvoering, architectuur, security en privacy - optimaal voor ons te laten werken. Je doet analysewerkzaamheden op basis van aanvragen vanuit de business. Het is aan jou om de klantwensen te doorgronden en de juiste informatie te achterhalen op basis waarvan er weloverwogen beslissingen genomen kunnen worden. Zo bied jij optimale ondersteuning aan de besluitvormingsprocessen en lever je een directe bijdrage aan onze professionele bedrijfsvoering.

Met wie ga je samenwerken?

Je werkt vanuit het gilde Technologie en Ontwikkeling. Dit team is een dynamische en veelzijdige groep mensen. Ons doel is de producten en diensten van de Consumentenbond iedere dag een beetje beter te maken. Als informatie analist werk je vooral samen met de business analist, de architect en een aantal teams waaronder het integratieteam.

Wie zoeken wij?

Een zelfstarter! Het spreekt je aan om in een cultuur te werken waarbij zelfstandigheid en proactiviteit belangrijk zijn. Ook pas je bij de kernwaarden: ondernemend, samenwerkend en eerlijk.

Ondernemend: je werkt doelgericht op basis van data en klantinzichten waarbij progressie belangrijker is dan perfectie.

je werkt doelgericht op basis van data en klantinzichten waarbij progressie belangrijker is dan perfectie. Samenwerkend: je betrekt de juiste mensen en werkt gericht samen aan het kerndoel.

je betrekt de juiste mensen en werkt gericht samen aan het kerndoel. Eerlijk: je communiceert open over je bijdrage aan de kerndoelen en de voortgang van je projecten.

Je hebt ervaring met het opstellen van herbruikbare functionele modellen en het uitwerken van hoe technische gegevens naar die modellen vertaald dienen te worden. Daarnaast heb je ervaring met het in kaart brengen en uitwerken van informatiestromen tussen systemen en met requirements analyses en story mapping. Kennis van Salesforce interfaces, SAP en domain driven design zijn een pre.

Verder breng je mee

Minimaal een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Bedrijfskunde / Informatiekunde.

Sterk analytisch vermogen. Je weet bij onduidelijke, gebrekkige en soms tegenstrijdige informatie te achterhalen hoe de vork in de steel zit.

Goede communicatieve vaardigheden. Jij krijgt (aan)vragen snel duidelijk en kan resultaten op een inzichtelijke manier delen met collega's.

Kennis van IT architectuur. J kunt de potentiële gevolgen van gemaakte keuze op het IT landschap inschatten.

Wat bieden wij?

Een rol binnen een organisatie die écht impact maakt.

Salaris vanaf €3.220 tot maximaal €5.294 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Inschaling is mede afhankelijk van je werkervaring.

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, zoals 35 verlofdagen en een eindejaarsuitkering.

Een frisse, open werkomgeving met flexplekken en een interne tafeltenniscompetitie.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen zelforganiserende teams.

Een jaarcontract met uitzicht op een vast contract bij goed functioneren en gelijkblijvende economische omstandigheden.

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk. Achter de schermen werken wij aan de digitale oplossingen van morgen. In zelfsturende gildes (holocracy) schakelen we snel en effectief en pakt iedereen de vrijheid én verantwoordelijkheid om het werk naar eigen inzicht in te richten. In een fris en hip kantoor met alle ruimte voor pionieren, creativiteit en nieuwe manieren van werken.

Contactpersoon

Voor aanvullende informatie over deze functie neem je contact op met Linda van der Meer. Bel of whatsapp haar via 06-42 27 42 27 of stuur een e-mail naar lvdmeer@consumentenbond.nl.

Sollicitatieprocedure

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP. De Consumentenbond hecht er waarde aan dat iedereen die solliciteert op een vacature een bericht krijgt. Heb jij 4 weken na het indienen van je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan even contact met ons op.

Solliciteer nu

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.