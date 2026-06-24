Dit is een nieuwe functie binnen Technology & Data Services van de Consumentenbond. Je bent de eerste projectmanager op deze afdeling. Dat betekent dat je niet alleen projecten leidt, maar ook meehelpt de structuur te bouwen waarbinnen projectmanagement hier voortaan werkt.

Je rapporteert aan de lead Product & Project die ook als portfolio manager fungeert. Vanuit die samenwerking lever je voortgangsrapportages aan de portfolio board en de bijbehorende business owners. Je werkt in wisselend samengestelde teams en samen met de product owners afhankelijk van wat een project vraagt.

De afdeling werkt met een mix van agile en meer traditionele methoden. Tools als Jira en Excel worden nu nog verspreid ingezet. Jij helpt dit samen te brengen in een overzichtelijk en werkbaar systeem.

Dit ga je doen

Als IT Project Manager ben je verantwoordelijk voor de gecontroleerde en kwalitatieve oplevering van IT-oplossingen. Je stuurt op scope, planning en delivery. Niet op het businessresultaat zelf, want daarvoor is altijd een business eigenaar verantwoordelijk. Puur business- of marketinginitiatieven zonder relevante IT-complexiteit vallen buiten scope. De grens wordt bepaald in het portfolio- of valuestream-proces.

Scope, doelen, aanpak en planning definiëren aan het begin van elk project

Regie voeren op uitvoering, voortgang, risico's, budget en kwaliteit

Product owners en product managers ondersteunen bij complexe IT-opleveringen

Ketenafhankelijkheden plannen en afstemmen met platform-, data-, security- en applicatieteams

Besluitvorming faciliteren met directie, senior stakeholders en uitvoerende teams

Bewaken dat business requirements en acceptatiecriteria worden vastgelegd en gevolgd

Aansluiting borgen op enterprise architectuur, integratiestandaarden en informatiebeveiliging

Change management en adoptieactiviteiten organiseren rondom opleveringen

Meedenken over de inrichting van de projectrapportage-structuur

De IT Project Manager is verantwoordelijk voor de oplevering van de IT-oplossing en is samen met de business eigenaar verantwoordelijk voor het geheel.

Onderwerp Business / Initiatief eigenaar IT Project Manager Waarom Bepaalt waarde en richting Borgt haalbaarheid en levering Wat Definieert gewenste business outcomes Concretiseert naar realiseerbare IT-scope Prioriteit Stelt prioriteit in portfolio Plant binnen capaciteit en afhankelijkheden Requirements Bepaalt functionele behoefte Borgt vertaling naar IT en non-functional requirements Beslissingen Value-gedreven besluiten Delivery-gedreven besluiten Acceptatie Accepteert geleverde waarde Levert conform afgesproken scope en kwaliteit

Dit ben jij

3–10 jaar aantoonbare ervaring in Projectmanagement.

Thuis in hybride omgevingen. Je schakelt moeiteloos tussen agile en meer traditionele werkwijzen.

Ervaring met Agile, Scrum en/of Prince2. Je past methodes toe op wat een project vraagt.

Sterk in stakeholdermanagement. Ook bij complexe organisaties met veel lagen.

Kunnen schakelen tussen strategie en dagelijkse uitvoering. Je bent geen pure planner.

Communicatief sterk: met techteams én met directie spreek je dezelfde taal.

HBO/WO achtergrond; richting is minder belangrijk dan bewezen ervaring.

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is er voor iedereen. Wij beschermen consumenten tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Zo maken we de wereld een beetje eerlijker. Wij maken geen winst, al onze inkomsten zetten we in voor ons werk voor consumenten. Zodat zij de beste keuze kunnen maken en krijgen waar ze recht op hebben.

Zo werken wij

De Consumentenbond heeft een platte organisatiestructuur. We werken sinds een paar jaar zelforganiserend, op basis van holacratische principes. Dit betekent dat we geen functieprofielen hebben, maar flexibele rollen. Daardoor is onze organisatie wendbaar en actiegericht. Elke rol heeft een eigen doel en eigen verantwoordelijkheden. Je kunt meerdere rollen tegelijk op je nemen en meerdere collega’s kunnen dezelfde rol vervullen.

Dit bieden wij

Een rol binnen een organisatie die écht impact maakt en de consument altijd op 1 zet.

Een rol waarin je directe invloed hebt op strategische projecten binnen de Consumentenbond.

De kans je vakmanschap in te zetten en hiermee honderdduizenden consumenten te helpen.

Een frisse, open werkomgeving met flexplekken. Op 5 minuten lopen van station Den Haag HS.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen de zelforganiserende teams.

Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Waaronder 25 verlofdagen en een individueel keuzebudget van 17,85%.

Een contract voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract.

De mogelijkheid om hybride te werken. Voor de dagen waarop je thuis werkt, krijg je een thuiswerkvergoeding.

Een salaris van minimaal € 4.198 en € 6.173 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Inschaling is mede afhankelijk van je werkervaring.

Pensioenregeling via het pensioenfonds van de Consumentenbond.

Heb je nog vragen?

Voor aanvullende informatie over deze functie kun je contact opnemen met Bas Lagendijk, Lead Product & Project, 06-24 74 67 96. Je kunt je sollicitatiebrief richten aan hem. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij onze collega’s van Mens & Werk, telefoonnummer 088-208 21 12.

Sollicitatieprocedure

Zolang de vacature op onze site staat, kun je reageren. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Een assessment kan deel uitmaken van deze sollicitatieprocedure.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP (Netwerk voor HR-professionals). We vinden het belangrijk dat iedereen die solliciteert bericht krijgt. Heb je 4 weken na je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan contact met ons op.

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Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.