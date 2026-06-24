Dit is een nieuwe functie binnen Technology & Data Services van de Consumentenbond. Je bent de eerste projectmanager op deze afdeling. Dat betekent dat je niet alleen projecten leidt, maar ook meehelpt de structuur te bouwen waarbinnen projectmanagement hier voortaan werkt.
Je rapporteert aan de lead Product & Project die ook als portfolio manager fungeert. Vanuit die samenwerking lever je voortgangsrapportages aan de portfolio board en de bijbehorende business owners. Je werkt in wisselend samengestelde teams en samen met de product owners afhankelijk van wat een project vraagt.
De afdeling werkt met een mix van agile en meer traditionele methoden. Tools als Jira en Excel worden nu nog verspreid ingezet. Jij helpt dit samen te brengen in een overzichtelijk en werkbaar systeem.
Als IT Project Manager ben je verantwoordelijk voor de gecontroleerde en kwalitatieve oplevering van IT-oplossingen. Je stuurt op scope, planning en delivery. Niet op het businessresultaat zelf, want daarvoor is altijd een business eigenaar verantwoordelijk. Puur business- of marketinginitiatieven zonder relevante IT-complexiteit vallen buiten scope. De grens wordt bepaald in het portfolio- of valuestream-proces.
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Onderwerp
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Business / Initiatief eigenaar
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IT Project Manager
|Waarom
|Bepaalt waarde en richting
|Borgt haalbaarheid en levering
|Wat
|Definieert gewenste business outcomes
|Concretiseert naar realiseerbare IT-scope
|Prioriteit
|Stelt prioriteit in portfolio
|Plant binnen capaciteit en afhankelijkheden
|Requirements
|Bepaalt functionele behoefte
|Borgt vertaling naar IT en non-functional requirements
|Beslissingen
|Value-gedreven besluiten
|Delivery-gedreven besluiten
|Acceptatie
|Accepteert geleverde waarde
|Levert conform afgesproken scope en kwaliteit
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De Consumentenbond heeft een platte organisatiestructuur. We werken sinds een paar jaar zelforganiserend, op basis van holacratische principes. Dit betekent dat we geen functieprofielen hebben, maar flexibele rollen. Daardoor is onze organisatie wendbaar en actiegericht. Elke rol heeft een eigen doel en eigen verantwoordelijkheden. Je kunt meerdere rollen tegelijk op je nemen en meerdere collega’s kunnen dezelfde rol vervullen.
Voor aanvullende informatie over deze functie kun je contact opnemen met Bas Lagendijk, Lead Product & Project, 06-24 74 67 96. Je kunt je sollicitatiebrief richten aan hem. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij onze collega’s van Mens & Werk, telefoonnummer 088-208 21 12.
Zolang de vacature op onze site staat, kun je reageren. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.
Een assessment kan deel uitmaken van deze sollicitatieprocedure.
Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP (Netwerk voor HR-professionals). We vinden het belangrijk dat iedereen die solliciteert bericht krijgt. Heb je 4 weken na je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan contact met ons op.
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