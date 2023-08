Dit ga je doen bij de Consumentenbond

Bij de Consumentenbond werken we niet in een bepaalde functie, maar vervul je één of meer rollen. Dit ga je onder andere doen in je rol van juridisch adviseur:

Je geeft (persoonlijk) juridisch advies op het gebied van het consumentenrecht in 1-op-1 contacten met klanten (via verschillende kanalen).

Je geeft algemeen financieel advies of informatie aan klanten over niet-complexe financiële onderwerpen (als je de vereiste Wft-diploma’s hebt behaald).

Je helpt klanten op weg, die een vraag/kwestie hebben m.b.t. een (rechts)gebied waarover de Consumentenbond niet adviseert.

Je geeft informatie aan klanten over onze diensten, vergelijkers, onderzoeken, publicaties en campagnes.

Je geeft proactief klantsignalen intern door, zodat we mogelijk actie kunnen ondernemen.

Zo werken we bij de Consumentenbond

Bij de Consumentenbond werken we sinds een paar jaar holacratisch. We hebben geen functieprofielen, maar iedereen maakt flexibele rollen aan die op dat moment nodig zijn. Daardoor is onze organisatie wendbaar en actiegericht. Elke rol heeft een eigen doel en eigen verantwoordelijkheden. Je kunt meerdere rollen tegelijk op je nemen en meerdere collega’s kunnen dezelfde rol vervullen. Doordat elke rol een medewerker eigen verantwoordelijkheden geeft, heeft de Consumentenbond een platte organisatiestructuur.

De kernwaarden van de Consumentenbond zijn je op het lijf geschreven

Je bent ondernemend en werkt zelfstandig, maar weet ook dat je zonder samenwerken niet tot het beste resultaat komt. Daarbij communiceer je open en eerlijk. Dat betekent dat je transparant bent over bijvoorbeeld verkeerde beslissingen en fouten. Je durft feedback te geven aan collega’s en staat zelf ook open om feedback te ontvangen. Daar leert iedereen van. Je schroomt daarnaast niet om complimenten die je ontvangt met je collega’s te delen.

Dit ben jij

Je krijgt energie van consumentenrechtvraagstukken en volgt met interesse de ontwikkelingen op dit gebied. Ook vind je het fantastisch om met veel verschillende klanten om te gaan, die je uiteraard op empathische wijze benadert. Je kunt de klantvraag snel en correct analyseren en de gevraagde informatie op het niveau van de klant compact overbrengen. Je wordt niet zenuwachtig van het werken met verschillende computersystemen tegelijk. Je vindt het daarnaast fijn om onderdeel te zijn van een heel leuk en gezellig team.

Dit heb en kun jij

Je zit minimaal in het tweede jaar van de HBO/WO-opleiding Rechten (of een vergelijkbare opleiding, zoals SJD) en/of je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare en relevante werkervaring.

Je hebt inhoudelijke kennis van het consumentenrecht.

Je bent in het bezit van Wft Basis en Wft Schade Particulier of bent bereid dit binnen een jaar (op kosten van ‘de baas’) te behalen. Je mag hiervoor ook leren in ‘de baas zijn tijd’.

Je schrijfvaardigheden en communicatieve vaardigheden zijn zeer goed.

Je bent gewend om gesprekken volgens een bepaalde structuur te voeren en daarbij bepaalde gesprekstechnieken te gebruiken.

Je beschikt over een goed arbeidsethos en voelt je medeverantwoordelijk voor de teamresultaten.

Je stelt hoge eisen aan de kwaliteit van je dienstverlening.

Je voelt je als een vis in het water in een gestructureerde klantcontactomgeving.

Hier herken jij jezelf in: jouw competenties

Verantwoordelijkheid nemen

Snel kunnen schakelen (multitasken)

Empathisch

Flexibel

Nauwkeurig

Dit bieden wij

Een rol binnen een organisatie die écht impact maakt.

Een open bedrijfscultuur en heel veel enthousiaste collega’s.

Een frisse, open en duurzame werkomgeving met flexplekken, op 5 minuten wandelafstand vanaf Station Hollands Spoor Den Haag.

Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën: daar staan we altijd voor open.

Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering. Ook bouw je o.b.v. 40 uur 25 verlofdagen op jaarbasis op.

Een aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract.

Minimaal €2.460 en maximaal €3.516 bruto per maand (bij een fulltime dienstverband). Je salaris hangt onder andere af van je werkervaring.

De mogelijkheid om hybride te werken. Voor de dagen waarop je thuis werkt, krijg je een thuiswerkvergoeding.

We bieden uitstekende opleidingsmogelijkheden en we hebben een online academie.

De reiskostenvergoeding voor woon-werk verkeer is maximaal €200 per maand. Wij vergoeden alleen daadwerkelijk gemaakte reiskosten.

Contactpersoon

Voor aanvullende informatie over deze functie neem je contact op met onze samenwerkingspartner Timing op telefoonnummer 088-506 30 87 of via consumentenbond.denhaag@timing.nl. Voor vragen over de procedure neem je contact op met de cirkel Mens & Werk, telefoonnummer (070) 445 45 39.

Sollicitatieprocedure

De reactietermijn op onze vacatures is 2 weken. Zolang de vacature beschikbaar is op onze site, kun je reageren. Je kunt via deze link reageren. Staat de vacature niet meer online, dan is de selectie gestart. Bij een groot aantal reacties besluiten we mogelijk de reactietermijn te verkorten. We brengen je zo spoedig mogelijk op de hoogte of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.



Het uitwerken van een casus is onderdeel van de procedure.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP. De Consumentenbond hecht er waarde aan dat iedereen die solliciteert op een vacature een bericht krijgt. Heb je 4 weken na het indienen van je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan even contact met ons op.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.